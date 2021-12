Maarten Schaubroeck en Kristof Santy nieuwe cultuurambassadeurs van Roeselare

De komende twee jaar mogen metaalkunstenaar Maarten Schaubroeck en kunstschilder Kristof Santy zich cultuurambassadeur van Roeselare noemen. Naast de titel geeft de stad ook 13.000 projectsubsidie aan Santy.

Maarten Schaubroeck plaatste zijn eerste grote metaalconstructie voor de Vinotheek in de Ardooisesteenweg. “Het was een binnenkomer van formaat. Sindsdien ben ik fulltime metaalkunstenaar. Ik houd ervan om artistieke kunstgrepen uit te voeren in de openbare ruimte.”

“Daarnaast maak ik ook graag doodnormale dingen zoals een trap maar daar mag dan wel een hoek af zijn. Ik ben met mijn werken vanuit mijn atelier in Houthulst al doorheen heel het land getrokken maar ben bijzonder blij met de eretitel van cultuurambassadeur want ik wil heel graag dat Roeselare kan zien waarmee ik de voorbije jaren mee bezig ben geweest.”

Tentoonstelling in Wenen

Voor Kristof Santy ging het het voorbije jaar bijzonder snel. “In september werkte ik nog in ploegdienst in de drukkerij van Roularta en straks in januari staat een tentoonstelling van mij op de agenda in Wenen en in Marbella. Ook op Art Brussels mag ik exposeren en in juni krijg ik een solotentoonstelling in Londen.”

“Ik schilder een soort volkskunst maar dan op zeer groot formaat. Ik probeer de gewone dingen monumentaal te maken. Het heeft wat geduurd voor ik mijn eigen kunsttaal vond maar nu gaat het echt wel heel rap. En dat alles bij toeval. Ik kocht een meubel en betaalde dat met een schilderij. De verkoper bezorgde mij een tentoonstelling in Brugge en die was meteen volledig uitverkocht. Uit het niets is de buitenlandse kunstpers op mijn werk gedoken. Daaruit kwamen contacten en contracten voort.”

“Het stadsbestuur ging graag in op het advies van de cultuur- en erfgoedraad van Roeselare”, legt schepen Dirk Lievens uit. “Het feit dat Kristof als kunstenaar verankerd wil blijven met de stad was van doorslaggevend belang. En dankzij de bekendheid van Maarten kunnen er ook voor kunstprojecten in de stad nieuwe deuren opengaan.”

Op onderzoek

De cultuurdienst van de stad zal nu met beide kunstenaars projecten opzetten. Er komt alvast in 2023 een tentoonstelling met werk van Kristof Santy in Ter Posterie. “Dat wordt spannend want ik wil echt op onderzoek gaan naar volkse gebruiken en overblijfselen in Roeselare die ik dan in nieuwe werk kan vereeuwigen”, aldus nog Kristof Santy.

(BC)