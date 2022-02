Luc Windels uit Aarsele exposeert in maart in Oostendse galerij

Met grote gulzigheid savoureert de Aarseelse kunstschilder Luc Windels het leven en vooral de natuur. In het jaar waarin hij 70 wordt, deelt hij zijn oeuvre met het publiek ter gelegenheid van een tentoonstelling die in maart loopt in de Oostendse galerij Anmigo.

De tentoonstelling luistert naar de titel ‘Le futur simple’. “Een bedenksel van mijn vrouw Martine waar ik volledig achtersta”, zegt Luc Windels in zijn woonst annex atelier in de Meikestraat. “In de toekomst moeten we weer meer het eenvoudige leren waarderen en dan kom je automatisch bij de natuur uit. Dat is voldoende gebleken tijdens de lockdown, waarin we het groen in onze achtertuin weer hebben omarmd.”

Luc, die aan de rand van de Meikensbossen woont, weet waarover hij spreekt. “Vroeger zagen we hier eigenlijk niemand en plots werd het een wandelboulevard. De grote drukte is weg, maar ik denk dat nog altijd 50 procent van twee jaar geleden de weg naar deze groene omgeving weet te vinden. Ik ervaar het ook als ik met mijn paard ga wandelen in de Wontergemse meersen, waar vroeger ook geen kat te bespeuren viel.”

Vader leerling van Saverys

Luc Windels kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel binnen van zijn vader Laurent, die ook gepassioneerd schilderde en tekende en als leerling van Albert Saverys menig eerste prijs behaalde met zijn werken. “Ik groeide dan ook nog eens op in het groene Ruiselede, waar ik ’s avonds nog door velden en landerijen zwierf op een moment dat leeftijdsgenootjes al lang lagen te slapen. In die zin heb ik altijd een spirituele band met Moeder Natuur onderhouden.”

De Aarselenaar begon te schilderen op zijn 16de. Hij volgde lessen aan kunstacademies. In Tielt werd wijlen Frank Bogaert een van zijn vrienden. “Doorgaans word je niet rijk van dit ambacht, maar Frank is er toch maar mooi in geslaagd om via de kunst zijn gezin te onderhouden. Ik heb me nooit aan die stap gewaagd.”

Zes levens nodig om al mijn passies tot in de perfectie te beheersen

Windels haastte zich naar zijn atelier tussen en na de schooluren, want in het beroepsleven was hij studiemeester-opvoeder, de laatste kleine 20 jaar in achtereenvolgens het Sint-Jozefscollege en De Bron. “Ik had veel gezag. Zaten ze met 250 voor mijn neus, dan nog kon je een speld horen vallen. Zo kwam ik nog met veel energie thuis om te schilderen, wat op den duur eigenlijk meer een obsessie dan een passie werd.”

Verschillende stijlen, technieken en thema’s kwamen in al die jaren aan bod. De natuurdoeken in acryl zijn de ene keer heel realistisch, de andere keer bijna abstract. “De laatste jaren heb ik me in het abstract impressionisme verdiept. Vroegere landschappen en natuurimpressies herwerkte ik via een nieuwe techniek die ik mezelf meester maakte. Weet je, ik wil uitgedaagd worden door mijn werken om de kwaliteit niet achteruit te laten gaan. Maar de identificatie met het onderwerp – de natuur in al haar facetten – moet er altijd zijn.”

Ook zot van dans

Behalve tekenen en schilderen, de zorg voor zijn paard en het kweken van groenten en fruit legt Luc zich samen met zijn Martine ook toe op dans: salsa en Argentijnse tango. “Voor corona toesloeg, kwamen we gemakkelijk aan zeven uur per week. Als we eens een uurke onze danspasjes gaan oefenen op de overloop, zitten we zonder het goed te beseffen soms snel aan twee en een half uur. Als ik het zo bedenk, zou ik in feite een stuk of zes levens nodig hebben om al mijn passies in de perfectie te beheersen.”

De expo ‘Le futur simple’ loopt van 1 tot en met 6 maart dagelijks van 11 tot 18 uur in galerij Anmigo, Wittenonnenstraat 61 in Oostende. De tentoonstelling blijft de rest van de maand vrij toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur of na afspraak op 0495 26 80 17. Meer info op www.lucwindels.be.