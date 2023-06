Luc Martinsen in eigen galerie De Feniks

Kunstschilder Luc Martinsen stelt in zijn nieuwe galerie De Feniks eigen werk tentoon. Burgemeester Bart Tommelein opende de nieuwe galerie. De grote werken op doek zijn te zien in de kelderverdieping en één hoog. Balancerend tussen het abstracte en het figuratieve creëert Martinsen zijn eigen universum. Luc Martinsen is ook van plan om collega-kunstenaars gastvrij in De Feniks te laten exposeren. De expo, die tot 31 augustus loopt, is open van dinsdag tot en met zondag van 15 tot 19 uur, of op afspraak te bezichtigen. (0470 10 65 13). (ML/foto ML)