Luc Elen exposeert zijn foto’s in Galerie Pauste

Als 16-jarige, gebeten door de fotografie, ontwikkelde Luc Elen (70) op zijn 21ste al huwelijksreportages in zijn eigen donkere kamer.

En twee jaar later was hij freelancefotograaf bij Trends. Ook in De Morgen verschenen foto’s van hem over de revolutie in Iran. Na een drukke carrière als HR-director bij onder andere Colruyt, Telenet, KPMG en Ineos is Luc sinds 2021 nog actief als fotograaf. Hij laat zich leiden door datgene wat hem treft, wat hij mooi vindt, wat hem confronteert. Hij is een groot voorstander van de ‘eenvoudige’ fotografie die beelden toont die ook anderen beroeren.

In Galerij Pauste, Kursaal – Oosthelling 8, Oostende, van dinsdag 29 oktober t.e.m. zondag 3 november en van donderdag 7 november t.e.m. zondag 10 november telkens van 14 tot 19 uur.