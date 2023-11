Lokale kunstenaars en hobbyisten stellen tentoon in Desselgem

Op zaterdag 11 en zondag 12 november organiseert Golden River, Kunst & Kunde zijn tweejaarlijkse tentoonstelling door kunstenaars en hobbyisten uit Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve in OC De Coorenaar in Deselgem.

De vele uiteenlopende disciplines maken er een boeiend geheel van. Boetseren, schilderen, beeldhouwen, houtsculpturen, miniaturen, grafisch werk… Met de gratis workshop boetseren en schilderen met acryl of aquarel op zondagnamiddag richten de organisatoren vooral naar de kinderen. Voor organisator Greta Vanhoutte zal dit de zevende keer zijn. “Maar ook de laatste keer. Als ik geen opvolging krijg, zal dit het einde betekenen van deze tentoonstelling”, vertelt de 65-jarige Desselgemse. “En het zou heel jammer zijn, want dit is een succesvolle tentoonstelling waar plaatselijke kunstenaars en hobbyisten hun werk aan het grote publiek kunnen laten zien. De laatste editie in 2021 lokte nog 600 kijklustigen naar OC De Coorenaar. Toen speelde ik al met het idee om te stoppen. Sinds mijn coronabesmetting is de fut er een beetje uit. Ik wil wel nog aan de zijkant blijven meelopen. Hier en daar werd al gepolst naar opvolging, maar voorlopig zonder resultaat.”

“Dit zal ons echter niet tegenhouden om er een mooie tentoonstelling van te maken”, gaat medeorganisator Bea Van Oosthuyse (63) verder. “Er zijn 38 kunstenaars en hobbyisten die hun werk zullen laten zien. Daarvan zijn er zes jonger dan 40 jaar waarvan nog drie studenten. Alles in goede banen leiden en meehelpen in de bar behoren tot mijn takenpakket, net als het opruimen. Samen met Greta en Sofie Peers (47) vormen we het driekoppige bestuur. Sofie neemt de grafische kant voor haar rekening.”