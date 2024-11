Kurt Vanrumbeke pakt uit met heel speciale beelden over zijn Roesbrugge: “Van humor tot dreiging”

Tot zaterdag 14 december loopt in de bibliotheek De Letterbeek in de Veurnestraat een expo met heel eigenaardige beelden door Kurt Vanrumbeke. Met de reeks ‘The Things I’ve Seen’ geeft Roesbruggenaar Kurt Vanrumbeke onder de naam Kuvar een impressie weer van hoe hij zijn dorp ziet.

Kurt Vanrumbeke (44) woont en werkt in de J. Gheysenstraat in Roesbrugge. Als grafisch kunstenaar bewandelt hij graag de dunne grens tussen surrealisme en realisme. Om zijn ideeën naar beelden om te zetten, gebruikt hij diverse foto’s en tekeningen, die dusdanig bewerkt worden, dat je je uiteindelijk begint af te vragen of je naar een foto of een tekening kijkt. Hij neemt graag een loopje met wat we menen te zien. Kijken we naar fictie of realiteit?

Uit honderden verschillende foto’s en tekeningen puzzelt hij zijn beelden samen tot je denkt dat de compositie altijd zo is geweest. Doorheen de verschillende lagen van deze puzzels ontstaat een perfecte illusie, die je niet meer uit elkaar getrokken krijgt, maar die je wel doet twijfelen waar de grens ligt tussen de verschillende uitersten.

“Bij deze editie vertrok ik vanuit foto’s die ik nam van gebouwen in Roesbrugge. Die bewerkte ik daarna helemaal via fotoshop, een specialiteit waar ik al vele jaren mee bezig ben. Ik geef dus een onrealistische touch aan bestaande zaken, door er bepaalde dingen aan toe te voegen. Maar het originele onderwerp of gebouw blijft steeds direct herkenbaar. Bepaalde, kleine details, ontdek je pas na een tweede of derde visie. Mijn beelden gaan van humor naar dreiging. Zelf omschrijf ik het als een kleurrijke melancholie. Maar op een van mijn werken, jaren geleden gemaakt, liet ik Roesbrugge onderstromen, lang voor ik de waterramp van vorig jaar zelf gezien had. Sinds kort begon ik te experimenteren met artificiële intelligentie, maar slechts één werk (De Maaier, red.) is daarvan het resultaat”, vertelt Kuvar.

Brouwerij omgeven door Playmobil

Het voormalige restaurant Rust Roest wordt omgeven door een kermistafereel, met botsauto’s en een reuzenrad. “Ik kwam op dat idee omdat er vroeger een grote speeltuin achter het gebouw lag”, aldus Kurt.

Rond een kapelletje vliegen er eigentijdse auto’s, het O.C. Karel De Blauwer zit geklauwd in de armen van een octopus, op het schuilhuisje naast de IJzer zit een reuzevogel, de brouwerij Feys is omgeven door figuren van Playmobil, enorme vogels maakten hun nest op het dak van de drukkerij Schoonaert, een badeend trekt een schip voort op de IJzer en café De Gouden Arend op het Roesbruggeplein wordt overvleugeld door een enorme gouden arend. Aan de fantasie van Kuvar komt geen einde.

Alle deelgemeenten

“Het is de bedoeling dat alle deelgemeenten van Poperinge aan de bak komen. Wanneer ik aan het werk ben, dan hoor ik steeds het lied ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld in mijn hoofd. Momenteel ben ik bezig aan een editie rond Proven. Het eerste beeld wordt de plaatselijke Delhaize, met leeuwen op het dak. Soms is een kader af na een weekend, maar andere keren ben ik veertien dagen bezig met één beeld”, aldus de grafisch artiest, die in bijberoep een kleine firma heeft in grafisch werk.

De expo werd samen opgezet met Michaël Depestele uit Poperinge, fotograaf voor deze krant. Toen Kurt Grafische Vormgeving studeerde aan de Academie in Gent, zaten ze drie jaar samen op kot. Nu werken ze soms samen aan grote fotoprojecten, waarbij Kurt beelden, genomen door Michaël, bewerkt.