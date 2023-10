Kunstwerkplaats De Zandberg te gast in het S.M.A.K. in Gent

Kunstwerkplaats De Zandberg is in november te gast in het S.M.A.K. aan het Jan Hoetplein 1 in Gent. De kunstenaars werken er dagelijks in Zaal 1. Tot 5 november tonen zes kunstenaars hun werken en installaties.

In oktober 2022 gingen S.M.A.K. en kunstwerkplaats De Zandberg een engagement aan om de huizen een jaar lang met elkaar te verbinden. Kunstwerkplaats De Zandberg is een deelwerking van Groep Ubuntu vzw waar een veertigtal kunstenaars met bijzondere noden aan hun oeuvre werken. Beide huizen zetten bij de start een tijdslijn op en markeerden daarop een aantal sleutelmomenten. De kunstenaars en de mensen van S.M.A.K. ontmoetten elkaar achter de schermen en raakten vertrouwd met elkaars werking. S.M.A.K. installeerde ook collectiewerken in De Zandberg.

“Het thema tijd werd het uitgangspunt voor de verschillende werkprocessen. Tijdens de uitwisseling werd al gauw duidelijk dat onze tijdsbeleving van een totaal andere orde is. Het museum kampt met overvolle agenda’s. In de kunstwerkplaats kabbelt de tijd traag voort. Tijd is een essentieel ingrediënt in de omkadering van De Zandberg. Kunstenaars kunnen er zonder tijdsdruk experimenteren, creëren en zich in alle rust ontwikkelen”, aldus Annemie Depaepe van Groep Ubuntu.

Ook met Amili Haha hebben we gewerkt rond tijd, wat resulteert in een kleine collectie die we zondag 29 oktober om 15 uur showen.”

Werk in wording

Tot 5 november gaan een aantal van De Zandberg kunstenaars aan de slag in Zaal 1. “Het is niet echt een tentoonstelling, zie het als een atelier, een labo, werkprocessen of een werk in wording”, duidt Annemie. Frédéric Deschamps palmt de ruimte in als een laboratorium. Hij gaat in interactie met de toeschouwer en orakelt over de tijd. Klaus Compagnie schrijft op een bord wat hij van jou opsteekt of voorspelt jouw pensioenleeftijd. Kenny Callens maakt stambomen, David Barbakadze behandelt vuur, Hendrik Heffinck bouwt een interieur waarin alles met elkaar verbonden is en Steffi Wastyn werkt met porselein.