Kunstwerk Stille Strijd krijgt definitieve plaats in Kortrijk

Het kunstwerk ‘Stille Strijd’ brengt kunst en jongerenwelzijn samen in Kortrijk. Het kunstwerk van de Nederlandse kunstenares SAZZA (Saskia Stolz) krijgt een permanente plek in de groene zone aan het Nelson Mandelaplein, vlakbij CVO, Tranzit en evenementenhal Depart. Het is een schoolvoorbeeld van Kunst in de publieke ruimte brengen.

Dit indrukwekkende werk, dat al tijdens een Belgische tournee in Gent en Kortrijk te zien was, sluit aan bij de DURF-projecten rond mentale gezondheid. De plaatsing van ‘Stille Strijd’ markeert de start van nieuwe initiatieven om jongerenwelzijn en mentale gezondheid bespreekbaar te maken.

Jongerenwelzijn

“Kortrijk zet met kunst in op jongerenwelzijn”, zegt schepen van Cultuur en van Jeugd Felix De Clerck.

“Dit kunstwerk reisde Vlaanderen rond en krijgt nu een thuis in onze stad. Met het beeld ‘Stille Strijd’ brengen we niet alleen een artistieke boodschap, maar maken we ook een maatschappelijk verschil. Kunst in de publieke ruimte hoeft niet altijd enkel het oog te plezieren, maar kan ook debat teweegbrengen of een middel zijn om over bepaalde emoties te praten. Het is een krachtige manier om te tonen dat we mentale gezondheid hoog op de agenda zetten en om jongeren duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan.”

De boodschap van het beeld zal nog meer mensen kunnen bereiken – SAZZA

Het beeld stelt een ineengedoken meisje voor, gekleed in een felgele hoodie. “Deze kleur heeft een dubbele betekenis: het symboliseert de vrolijke façade die jongeren met mentale problemen vaak tonen aan de buitenwereld, maar staat ook voor hoop”, zegt kunstenares Saskia Stolz, die werkt onder de naam SAZZA.

Sterke visuele impact

Het formaat van het beeld -2,3 meter hoog en 2,3 meter breed– zorgt voor een sterke visuele impact en maakt het kunstwerk van ver zichtbaar.

“Het kunstwerk wordt meer dan een statische plaatsing: het wordt een troostplek waar nabestaanden bloemen, kaarsen en persoonlijke herinneringen kunnen achterlaten en het is een katalysator voor activiteiten en gesprekken over mentale gezondheid.”

‘Stille Strijd’ is niet het eerste werk van Saskia Stolz dat een maatschappelijk thema aankaart. Ze richtte Power of Art House op, een platform voor Street Art, om via kunst verschillende perspectieven in de wereld te tonen. De geëngageerde Saskia maakte eerder al de werken ‘Home Sweet Homeless’ en ‘Lost Peace’ over dakloosheid en vrede, of een gebrek eraan.

“Het ‘Stille Strijd’ beeld reisde een jaar door België en maakte onderweg veel los bij zowel jongeren als nabestaanden. Ik ben de stad Kortrijk zeer dankbaar dat zij dit kunstwerk omarmt en het nu een prachtige vaste plek geeft. Hierdoor zal de boodschap van het beeld nog veel mensen kunnen bereiken en kunnen nabestaanden het beeld in alle rust bezoeken”, zegt Saskia.

Mentale gezondheid: een urgente noodzaak

“België kent één van de hoogste zelfdodingscijfers in Europa, 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Jongeren zijn hierbij extra kwetsbaar: zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar.”

“Met Stille Strijd wil Kortrijk dit schrijnende probleem bespreekbaar maken en een verschil maken door een taboe te doorbreken. Met de plaatsing van het beeld toont Kortrijk hoe kunst een krachtige rol kan spelen in het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s. Het beeld is niet alleen een monument, maar ook een plek van hoop en troost die de stem van jongeren centraal stelt”, aldus Maxim Veys, schepen van Zorg.

“Toen ‘Stille Strijd’ afgelopen jaar de Leieboorden sierde volgden heel veel positieve reacties. Het taboe dat leeft rond depressies en zelfmoord verdween even. Het thema werd bespreekbaar gemaakt. We moeten dat blijven doen zodat jongeren weten dat ze er niet alleen voor staan”, vult Giovanny Saelens aan, als schepen van Sociale Zaken.

Een strategische locatie

Het is een schoolvoorbeeld van Kunst in de publieke ruimte brengen. “Onze visie/missie van kunst in de publieke ruimte is op een laagdrempelige en actuele manier met lokale en (inter)nationale kunstenaars kunst toegankelijk maken voor iedereen en meebouwen aan de stadsidentiteit”, duidt Anke D’Haene van Team Musea.

“We denken niet enkel aan kwalitatieve kunst maar ook aan de beste plek voor die kunst. Op het Mandelaplein komen dagelijks veel jongeren samen. In de nabijheid van zcholen Howest en CVO Miras, het zwembad LAGO Kortrijk Weide, en de jeugdactiviteiten van Tranzit en Depart, vormt het plein een zeer strategische locatie voor dit project.”