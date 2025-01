Kunstkring Wenghina exposeert in Sint-Andriesziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een rijke traditie als het gaat over het tentoonstellen van kunstwerken. Al sinds mei 1981 weet men cultuur en creativiteit uit te dragen door kunstkringen samen te brengen via de diverse tentoonstellingen. Een eer die voor de 260ste tentoonstelling weggelegd was voor Kunstkring Wenghina, een gevestigde waarde in en rond Wingene. Mia Callens, Frieda Deschepper, Sonja De schepper, Freddy Deschepper, Franky De Pril, Marie-Roos Van Parijs, Monique Vroman, Francia Van Heuverswyn, Mieke Tant, Marleen Van Slambrouck, Katrien Vandekeere, Marianne Sabbe, Lucrese De Koster, Linda Haeck, Martine Lambert, Sven Lems en Yves Dequidt exposeren er tot 6 maart. (foto WME)