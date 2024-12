‘Kunstenmaker’ Freddy Wylein exposeert in de bib

De hele maand januari exposeert ‘kunstenmaker’ Freddy Wylein een aantal van zijn schilderijen. “Werken gebaseerd op oude meesters, maar naar mijn eigen inspiratie op doek geschilderd”, zegt hij.

Eigenlijk wilde Freddy al van jongs af kunstschilder worden. “Maar mijn vader die architect was en mijn moeder vonden dat geen écht beroep en wilden dat ik eerst een ‘serieus beroep’ leerde. En ze hadden uiteraard gelijk. Als mijn vader architect is, dan kan ik dat ook worden, dacht ik bij mezelf. Nadien kan ik nog altijd kunstschilder worden als ik dat wil.”

Freddy volgde zijn opleiding aan Sint-Lucas in Gent. “Toen ik nog één jaar moest studeren stierf mijn vader op zijn 49ste. Ik zocht een architect om enkele jaren te overbruggen en leidde dan zelf het architectenbureau. Later werkte ik samen met mijn broer, het architectenbureau (WAB) verhuisde naar Brugge en wordt nu onder andere door mijn zoon gerund.”

Freddy volgde – met uitzondering van een tussenperiode van vier jaar waarin hij niet meer tekende – 19 jaar schilder- en tekenkunst. “Nu volg ik sinds een jaar twee sessies per week tekenen ‘levend model’ en één sessie vrij atelier waar ik schilder. Vaak zijn het schilderijen die ik maak van mijn modeltekeningen. Ik maak er composities van of plaats de modellen anders op het doek. Ik wil niet klakkeloos kopiëren van een foto, uit een magazine of een beeld op computer. In mijn werk moet er altijd iets van mezelf steken. Ik doe ook in de academie mijn eigen ding.”

De oude meesters

De werken die Freddy in de bib tentoonstelt zijn gebaseerd op de ‘oude meesters’ waar hij zijn eigen inspiratie aan geeft. Tekenen en schilderen heeft voor mij ook een andere invalshoek dan wat een architect doet. Als architect creëer je iets dat de som is van een aantal opdrachten, waar je rekening moet mee houden. Kunsttekenen geeft me vrijheid om iets te maken zonder dat ik met iets of iemand rekening moet houden. Op reis neem ik bijna nooit foto’s. Ik maak in een schetsboek tekeningen van wat ik zie. En voor alle duidelijkheid: ik noem mezelf geen kunstenaar, maar wel een kunstenmaker en zou bij manier van spreken in een circus kunnen optreden!” Je kan er terecht tijdens de openingsuren van de bib. (IB)