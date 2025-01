Kunstenares Yelena droomt van een eigen tentoonstelling

Yelena Bondarenko runt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in Gullegem. De 49-jarige Gullegemse is daarnaast ook nog gepassioneerd bezig met abstract schilderen. “Ik werk met een nieuwe techniek die in België nog niet vaak wordt toegepast”, klinkt het.

“Ik verhuisde 25 jaar geleden van Kazachstan naar België, omdat mijn man familie in de buurt had wonen”, vertelt Yelena. “In mijn geboorteland behaalde ik mijn diploma beeldende kunst aan de universiteit en volgde ik in Milaan een masterclass. Normaal zou ik les kunnen geven in beeldende kunst, maar in België wordt mijn diploma slechts als een bachelor erkend. Als vrijwilliger heb ik wel als vrijwilliger lesgegeven op een school in Wevelgem en in de jongensschool in Gullegem. In de toekomst zou ik graag les geven en mijn ervaring doorgeven.”

Verkopen

“Schilderen is mijn grote passie. Ik steek daar mijn hart en ziel in. Ik heb nu al een tiental werken die ik graag zou tentoonstellen in Wevelgem of Gullegem. Dat is een droom die ik graag wil laten uitkomen. Ik stop al mijn energie in mijn werken, waarin ik mezelf wil blijven evolueren. Het is de bedoeling dat ik mijn werken ook kan verkopen”, vertelt kunstenares Yelena.

Combinatie

De reacties op mijn werken, dat ik soms in de cafetaria uitstal, zijn alvast heel positief. Ik doe dit in combinatie met mijn 40-uren job in de cafetaria van de sporthal in Gullegem als zelfstandige. Mijn man en kinderen helpen mee als het druk is. Hier zijn onder andere de volleybal-, basketbal-, tafeltennis- en de badmintonclub gevestigd. Het sociaal contact dat ik hier heb is heel leuk”, aldus Yelena.

“Ik heb een zoon van 30 jaar die IT-ingenieur is. Mijn tweelingdochters zijn 23 jaar en studeren klinische psychologie aan de universiteit in Gent. Ze speelden beiden volleybal, maar zijn inmiddels gestopt. Ik ben heel trots op hen. Ik behaalde hier mijn diploma kapster en studeerde ook Nederlands. (ELD)