Kunstenaars nemen intrek in atelier Platz in Sint-Andries

In een voormalige opslagplaats in de Zandstraat hebben de Brugse kunstenaars Seth Muylle, Kris Logghe, Yves Gabriëls en Daniël Dehulster hun gezamenlijke atelier geïnstalleerd. Ze hopen dat Platz een hub kan worden in Sint-Andries. “Het is onze missie om aan te tonen dat cultuur niet enkel in het centrum van Brugge moet plaatsvinden.”

Op zaterdag 9 november openden de vier kunstenaars Seth Muylle, Kris Logghe, Yves Gabriëls en Daniël Dehulster hun nieuwe werkplek in de Zandstraat in Sint-Andries. Dat deed het viertal met de tentoonstelling Blitz dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen, want de expo duurde maar één dag en een gezellige opening. “Het was een succes. We mochten liefst 120 man verwelkomen. Dit smaakt naar meer. We zijn zeker van plan om in de toekomst nog meer culturele evenementen te organiseren. Dat hoeft niet altijd een expo te zijn. Dat kan ook eens een lezing of pakweg een filmvoorstelling zijn. Projecten waar we ons in kunnen vinden. Niet te hoogdravend of te hoogdrempelig. We hopen dat Platz een hub kan worden in Sint-Andries. Het is een beetje onze missie om te tonen dat cultuur niet enkel in het centrum van Brugge kan of moet plaatsvinden. We willen uit onze eigen overtuiging en passie iets op gang trekken in een deelgemeente van Brugge. We hopen dat dit aanstekelijk werkt”, begint Seth Muylle.

Van bamboe naar kunst

De vier kunstenaars doopten hun nieuwe atelier met collectief Platz. “Letterlijk uit het Duits vertaald betekent dit plaats. We lieten ons inspireren door de Berlijnse sferen van de DDR, ook qua vormgeving. Met posters en zo die ons aan communistische tijden doen herinneren. Maar plaats is ook een eenvoudig begrip, in die zin dat we nog niet te veel wilden invullen wat het is. Het is ook een kwinkslag naar de platse van Sint-Andries. Want daar is ons atelier gelegen in een oude opslagplaats van een bedrijf dat handel deed in bamboemeubelen. We hebben de kasten afgebroken en er een nieuwe constructie mee gemaakt. In de grote ruimte hebben we elk onze eigen plaats. Yves is schilder, beeldhouwer en digitaal kunstenaar, Kris is bezig met conceptuele kunst en maakt vooral installaties, Daniël is in het algemeen met kunst bezig en gebruikt Platz ook als opslagplaats voor zijn oeuvre en ikzelf ben kunstschilder”, besluit Seth Muylle. (BC)