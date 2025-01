Kunstenaar Stefaan De Croock zoekt hout dat geleefd heeft

Ligt er een partij echt geleefd hout in je schuur, berging of zolder? Geef het een tweede artistiek leven! Kunstenaar Stefaan De Croock is op zoek naar oud verweerd hout voor de assemblage van een uniek kunstwerk voor Silt dat in de loop van 2025 ontwikkeld wordt.

Stefaan zoekt hout van oude deuren, vloeren, poorten, trappen, luiken. Het moet echt hout zijn en het mag zelfs verkleurd, gepatineerd, geverfd of afgebladerd zijn. Zolang het maar geleefd heeft. Laminaat, OSB, fineer, multiplex of MDF komen niet in aanmerking.

Neem foto’s en mail Stefaan

Denk je zo’n lading of pakket in huis te hebben en wil je het een tweede leven geven? Neem er foto’s van en stuur ze door naar info@strook.eu .Stefaan contacteert je terug als het hout interessant blijkt te zijn.

Gelittekende materialen symboliseren menselijkheid

Onder de naam Strook assembleert Stefaan De Croock unieke kunstwerken die “een poëtische reflectie op de menselijke ervaring en het oneindige continuüm van tijd” geven. Hij gebruikt materialen die er al leven op zitten hebben: antiek marmer, weerbaar staal en vooral verweerd hout. Dat is bewust. “Het leven en de tijd tekent ons als mens door onze ervaringen en de verhalen die we creëren”, zegt de kunstenaar die werkt vanuit Aalter en zijn werken tentoongesteld ziet in gerenommeerde galerieën en kunsthuizen wereldwijd. “Al die verhalen laten littekens achter. Net die vind ik mooi, omdat ze iedereens persoonlijk reis naar menselijkheid symboliseren.”

Nog 3 andere kunstwerken in Silt

Het werk van Stefaan De Croock is één van de vier kunstwerken die kunstkenner Jan Leysen, samen met het gemeentebestuur selecteerde voor de inkomhal van Silt. Op die manier krijgt Silt, als belangrijke spil in de Middelkerkse gemeenschap de verrijking die het verdient. Daarnaast zijn die vier kunstwerken altijd te bezichtigen en zitten ze niet ‘gevangen’ in de exclusiviteit van een museum of kunstgalerij.

Nog werken van Vanmechelen, Lahaut en Delvoye

Op woensdag 29 januari stelt Koen Vanmechelen – als eerste in de rij – zijn kunstwerk voor Silt voor. ‘Seduction’ zal dan in de inkomhal te bezichtigen zijn. Daarna volgen nog werken van Stanislas Lahaut, Wim Delvoye en dus Stefaan De Croock.