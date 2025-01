Kunstenaar Peter (59) en dochter Lieselot (29) starten minigalerie in voormalige frituur: “Mensen prikkelen met mijn werken”

Wie recent door de Tieltstraat wandelde, heeft het vast al opgemerkt. Op de oude stek van frituur Bolero is opvallend kleurrijke kunst te bewonderen. Het gaat om werken van de Oostendse kunstenaar Peter Coolen (59), die samen met z’n dochter Lieselot (29) onder de noemer ‘Art By Coolen’ een mini-kunstgalerie startte in Pittem.

Vader en dochter wonen allebei in Oostende, maar Lieselot Coolen kwam door omstandigheden in 2023 in Pittem terecht. “Na een relatiebreuk was ik op zoek naar een eigen woning en zo ben ik op dit pand gestoten”, legt ze uit. Lieselot studeerde af als kinderjuf en werkt in het dagelijks leven voor de jeugddienst van CM. “Op termijn wil ik hier in Pittem komen wonen, maar we hebben nog heel wat verbouwingswerken voor de boeg vooraleer het zo ver is. Aangezien de handelsruimte toch leegstond, groeide het idee om hier – al dan niet tijdelijk – een expositieruimte te creëren.”

“Het zit wat in de familie, want mijn grootouders waren beeldhouwers. En ook Lieselot is graag creatief bezig”

De werken in die ruimte zijn van de hand van Peter Coolen, de vader van Lieselot. Hij profileert zich sinds 2015 steeds meer als kunstenaar. “Ik ben eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren, bezig met kunst. Het begon met cartoons, maar gaandeweg ben ik met andere materialen en kunstvormen beginnen te experimenteren. Het zit wat in de familie, want mijn grootouders waren beeldhouwers. En ook Lieselot is graag creatief bezig, al is het voor mij pas echt begonnen na een tuinexpo bij mensen met een beperking in 2017 in Bredene. Daar werd mijn werk opgemerkt en datzelfde jaar nog had ik m’n eerste solotentoonstelling in meeting- en eventcentrum Staf Versluys in Bredene.”

Fantasie geprikkeld

Kenmerkend voor zijn werken zijn de vele (silhouetten van) cartooneske gezichten. Geen toeval, want hij heeft een voorliefde voor stripverhalen en karikaturen. “Ken je Janus? Dat was de Romeinse god van het begin en het einde. Een god met twee gezichten”, vertelt Peter. “Veel mensen vertellen me dat mijn kunst hen vrolijk maakt, maar de interpretatie hangt altijd wat af van de persoonlijkheid van de kijker. Zo zien mensen die wat minder positief zijn ingesteld of een mindere dag hebben bijvoorbeeld, sneller de kwade gezichten. Maar sowieso prikkelt mijn werk de fantasie van de toeschouwers. En dat is ook precies mijn bedoeling.”

Populaire prints

De werken van Peter waren in het najaar van 2024 al te bewonderen in de Pittemse etalage, maar sinds 1 januari is het familieproject een stapje verder gegaan. Dochter Lieselot is met ‘Art By Coolen’ namelijk gestart in bijberoep als onderneemster. Ze deelt haar vaders passie voor kunst en verkoopt en promoot voortaan zijn werk. “Met de Winternacht van Unizo is hier veel volk langs gekomen en we kregen veel fijne reacties”, vertelt ze. “De prints van bepaalde werken zijn op onze webshop inmiddels razend populair. Die zijn in verschillende formaten beschikbaar. Voor een origineel werk gaat het vanzelfsprekend om andere bedragen. Of deze minigalerie een vaste waarde wordt in Pittem? Dat valt moeilijk te zeggen. Eerst de verbouwingen klaar krijgen en dan zien we wel. Al zijn we sowieso wel van plan om hier straks voor grotere ramen te zorgen zodat passanten een nog beter zicht krijgen op de kunst.”

Peter maakt naast schilderijen ook beeldhouwwerken, metaalsculpturen en andere objecten. Het meest opmerkelijke stuk van de collectie is een loodzwaar vrouwelijk silhouet dat Peter maakte door honderden moeren zorgvuldig aan elkaar te lassen. “Een vriend van me had een laspost staan en daar wou ik graag eens iets mee maken, maar ik kan je verzekeren dat ik dit geen twee keer ga doen. Er is onvoorstelbaar veel tijd in dat werk gekropen.”