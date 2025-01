Kunstenaar Ludwig Leupe brengt overzichtstentoonstelling in ziekenhuis Ieper

Ludwig Leupe (49) is een kunstenaar die met ‘de Ieperse blijde intrede’ een ode brengt aan de Kattenstoet. De schilder zou zijn imposant werk graag zien opgehangen in AC Auris, waar het door elke Ieperling te bewonderen zou zijn. Nog tot 15 mei is in de onthaalruimte het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper een overzichtstentoonstelling van Ludwig, de gekende Ieperse kunstenaar die ook mee het kunstevenement Vern-Event organiseert. “Ik ben geboren op de dag van de Kattenstoet.”

Ludwig is van opleiding steenkapper en werkt beroepshalve bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). De veertiger is een autodidact. Hij volgde geen kunstonderwijs omdat zijn ouders vonden dat er met schilderen geen brood te verdienen was. Ludwig ging dan maar naar het VTI om er houtbewerking te doen. Later volgde hij cursussen in steenkappen. Ondertussen is hij echter al 25 jaar met kunst bezig, vooral schilderen en beeldhouwen. “Ik teken al van toen ik klein was”, zegt hij. “Maar het echte werk begon pas later met het schilderen van portretten. Ondertussen maakte ik ook beelden. Ik doe beide disciplines even graag. Bij het beeldhouwen moet je in drie dimensies werken, bij schilderkunst moet je de illusie van de drie dimensies creëren.”

De kunstenaar kreeg onlangs de kans voor een grote tentoonstelling in de onthaalruimte van het Heilig Hartziekenhuis in Ieper. “Ik vond het heel fijn de vraag te krijgen, want er is hier heel wat ruimte om een expo te doen.” De Ieperling selecteerde 55 van zijn werken, waarbij onder meer de nieuwe reeks ‘The eyes are the window te your soul’. We zien portretten van bijvoorbeeld Vincent van Gogh en Jan Van Eyck met een band over hun ogen. “Het is geïnspireerd op de zwarte band die je soms ziet op foto’s om mensen onherkenbaar te maken”, vertelt Ludwig. “Ik ging net omgekeerd te werk, je kan recht kijken in de ogen van de kunstenaar.” Ook in ander werk van de schilder komen er meer verwijzingen naar de grootmeesters. “Je kan veel leren van die mannen”, klinkt het.

Kattenstoet

Maar waar Ludwig nog het meest affectie mee heeft is met de Ieperse Kattenstoet. “Ik ben geboren op de dag van de Kattenstoet. Mijn mama vertelde later het verhaal. Blijkbaar deden mijn vader en grootvader net hun jas aan om naar de stoet te gaan kijken, toen haar water brak. Het werd in plaats van een bezoek aan de Kattenstoet een bezoek aan de kraamkliniek (lacht). Ook vorig jaar viel mijn verjaardag samen met de dag van de Kattenstoet.” Het grootste werk in de expo, ‘de Ieperse blijde intrede’, is dan ook een ode aan het driejaarlijks Iepers topevenement. Op het doek zie je de katten Cieper en Minneke Poes als koning en koningin afgebeeld bij hun intrede in Ieper, een moment waar heel wat Ieperlingen altijd naar uitkijken. Cieper draagt ook de burgemeesterssjerp, hij is op dat moment de baas van de stad. Daarnaast staan de reuzen Nikolaas De Kannonier, Goliath, Godfried De Tempelier en de stadsnar.

“Het schilderij hing drie jaar in een B&B, maar ik haalde het terug”, vertelt Ludwig Leupe. “Ik vind dat het werk voor het publiek moet beschikbaar zijn en niet in een privécollectie verdwijnen. Het zou ideaal zijn mocht het in AC Auris hangen.”

De werken van Ludwig Leupe, die allen te koop zijn, zijn te bekijken tijdens weekdagen van 14 uur tot 18.30 uur en tijdens weekends en feestdagen van 10.30 uur tot 18.30 uur en dat nog tot 15 mei in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart aan de Poperingseweg 16 in Ieper.