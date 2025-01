Kunstenaar Geert Deceuninck exposeert in De Dieperik: “In mijn tekeningen is absurditeit vaak de leidraad”

Kunstenaar Geert Deceuninck exposeert van maandag 20 januari tot woensdag 5 februari met zijn tekeningen, schilderijen en karikaturen in De Dieperik in vrijetijdspunt Trimard.

Voor Geert Deceuninck belooft het een spannende periode te worden, want het is de eerste keer dat hij zijn werk aan het brede publiek toont.

“Ik deed wel al een paar keer mee bij ‘Atelier in beeld’ en ‘Buren bij Kunstenaars’, maar dan ontvang je de mensen in je eigen ruimte, nu kom ik zelf met mijn werk naar buiten. Ik kon overigens niet klagen van de opkomst, zo’n 100 mensen kwamen toen op bezoek”, aldus Geert, die in totaal 28 werken uit eigen hand zal tentoonstellen, voornamelijk potloodtekeningen.

Andere stijl

“Ik ben momenteel aan het einde van een cyclus. Na al die jaren heb ik het momenteel zodanig in de vingers dat de uitdaging een beetje weg is. Soms teken ik op automatische piloot en vandaar dat ik nu voor een andere stijl en techniek ga kiezen. Na het tekenen met potlood ga ik me nu meer toeleggen op schilderen.”

Tijdens de expositie zijn er zowel oudere als nieuwe werken te zien, vooral de acht karikaturen van het schepencollege springen in het oog. “Ik maakte een karikatuur van burgemeester Kristof Pillaert, de zes schepenen en gemeenteraadsvoorzitter Els Werbrouck. De reacties hierop waren best wel positief. In mijn tekeningen is absurditeit vaak de leidraad. Verder probeer ik er ook humor in te stoppen. Meestal zit er wel een boodschap in mijn werk, maar het is aan de toeschouwer om zelf het kunstwerk te interpreteren en er iets in te ontdekken.”

Echte stiel

“Ik vind het vooral belangrijk dat de kunstenaar zijn stiel onder de knie heeft. Het is niet het briefje met de uitleg erbij dat belangrijk is, maar de kunde van de maker. Ik heb de indruk dat dit de laatste jaren minder van tel is geworden”, besluit Geert Deceuninck.

De werken van Geert Deceuninck zijn gratis te ontdekken van maandag 20 januari tot woensdag 5 februari tijdens de gewone openingsuren van vrijetijdspunt Trimard. Op maandag 20 januari is er om 16 uur een officiële opening voorzien.