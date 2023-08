Kunstenaar Adelbert Algoed fleurt kabinet burgemeester op met muurschildering

De Kortrijkse schilder-kunstenaar Adelbert Algoed maakte in de gang aan het kabinet van burgemeester Ruth Vandenberghe een opvallende muurschildering van 3 bij 2 meter. Het werk ‘Veritas Semper Vincit’ is gebaseerd op het bekende schilderij ‘De vrijheid leidt het volk’ van de Franse schilder Eugène Delacroix.

Het idee voor de muurschildering ontstond toen Adelbert Algoed, het alter ego van Kortrijkzaan Bart Algoed (40), eind vorig jaar een afspraak had op het kabinet van burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

“Het viel Adelbert op dat de witte muren van het stadhuis eentonigheid uitstraalden en weinig kunstzinnigs. Hij stelde voor om er iets op te zetten. We wisselden wat ideeën uit en we gaven Adelbert carte blanche om de witte muur te beschilderen”, zegt Ruth Vandenberghe. Adelbert inspireerde zich op het doek De vrijheid leidt het volk van de Franse schilder Eugène Delacroix. Daarop toont Delacroix Marianne in ontbloot bovenlijf als de verpersoonlijking van vrijheid, tijdens de Franse juli-revolutie van 1789.

Nachtburgemeester

Adelbert gaf de muurschildering de naam Veritas Semper Vincit: de waarheid overwint altijd. “Ik maakte een knipoogje naar onze Guldensporenslag”, verklapt Adelbert. “Ik doorspekte het schilderij met Kortrijkse herkenbaarheden en voorzag het van enige luchtigheid”, aldus Adelbert.

Zo zien we niet de juli-revolutie, maar de Guldensporenslag, niet het Parijse straatbeeld, maar de Broeltorens, niet Marianne, maar een vurige vrouw die aan iemand anders doet denken. “Dat was een beetje suggestief, maar ik ben blij dat Kortrijk eindelijk een vrouw heeft als burgemeester. De titel van het werk, Veritas Semper Vincit, is een knipoog naar de Kortrijkse politiekers in het stadhuis.”

Bart Adelbert Algoed behaalde een diploma schilderwerken aan het VTI Kortrijk. Hij volgde later nog tekenen en toegepaste kunst aan de kunstacademie in Kortrijk en monumentale kunst aan de Kunstacademie Zwevegem. Bart baatte in Kortrijk tien jaar lang een café uit en was ook bekend als Nachtburgemeester.