Kunstacademie Lichtervelde heropent na paasvakantie

De kunstacademie in de Statiestraat opent terug zijn deuren na de paasvakantie. Het gebouw wordt ook niet verkocht. Dat bleek na een vraag van oppositieraadslid Johan Vandenbussche (SOMM) op de gemeenteraad.

In oktober vorig jaar werd in het gebouw van de kunstacademie huiszwam ontdekt. Huiszwam is een schimmel die hout aantast. Het gemeentebestuur besliste toen het gebouw te sluiten en de academie een voorlopig onderkomen te geven in de gebouwen van Gemeentelijke Basisschool Het Beverbos. Johan Vandenbussche vroeg naar een stand van zaken rond het gebouw.

Werkzaamheden

“In het gebouw was ook asbest aanwezig”, licht schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) toe. “Dat werd ondertussen verwijderd. Momenteel wordt de huiszwam in het gebouw verwijderd, werk dat binnen een à twee weken af moet zijn. De technische dienst van de gemeente dient nadien nog een aantal herstellingen uit te voeren zoals het opnieuw plaatsen van balken die verwijderd werden. Na de paasvakantie kan de kunstacademie opnieuw zijn intrek in het gebouw nemen. De werken kosten iets meer dan 13.000 euro.”

Johan Vandenbussche peilde ook naar de mogelijke verkoop van het gebouw.

Nieuwe bibliotheek

“Een verkoop is niet meer aan de orde”, weet burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Het is de bedoeling dat de kunstacademie er blijft tot de bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw die gepland staat tegen het einde van de legislatuur. Eens de bibliotheek zijn huidige locatie voor de nieuwe locatie verlaat, zal de kunstacademie verhuizen naar de gebouwen waar de bib nu huist. Pas dan zal een verkoop van het gebouw waar de kunstacademie nu een onderkomen heeft overwogen worden.” (Carl Bruneel)