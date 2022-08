Kunst en antiek troef met onder meer Knokke Art Fair: “Met pensioen? Ik ben amper 73”

Liefhebbers van zowel kunst, antiek als design komen dezer dagen aan hun trekken in Knokke. Van 6 tot 15 augustus vindt in het casino de Knokke Art Fair plaats en in hotel La Réserve exposeert én verkoopt de bekende antiquair Paul De Grande nog tot 21 augustus heel wat mooie stukken uit zijn collectie.

De Knokke Art Fair, al sinds jaar en dag georganiseerd door de familie Tuteleers, heeft niet langer plaats in Scharpoord maar wel in het statige interieur van het casino van Knokke. Daar worden de mooiste zalen gebruikt voor de expositie van het werk uit een aantal top-galerijen. In de centrale kroonluchterhal ligt de nadruk op moderne kunst, terwijl je in de Bonapartezaal een selectie van hedendaagse kunstgaleries en een verzameling van designers vindt. In De Vlaamse Zaal, een gezellig salon, kun je unieke objecten uit de oudheid bewonderen. De Magrittezaal, met zijn immense muurschildering van 72 meter door Réné Magritte, is een totale kunstinstallatie op zich. In deze beroemde zaal toont curator Alexander Tuteleers de meest toonaangevende werken van de 10 belangrijkste private kunstverzamelaars van België.

Onder de deelnemende galerijen aan Knokke Art Fair vinden we onder meer Galerie Dix 9 uit Parijs, Waddington Custot uit Londen en Von Vertes uit het Zwitserse Zürich. Designliefhebbers zullen genieten van de vele designstukken van POT & BERDEN uit Axel in Nederland, het gespecialiseerde bedrijf dat met maar liefst 400 designmerken werkt. Ook de 29ste editie van Sculpture Link maar overigens deel uit van de Knokke Art Fair. Sculpture Link toont onder meer een aantal van de grote bronzen hazen van Barry Flanagan. Een ticket voor de Knokke Art Fair kost 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen/jongeren onder 18 jaar.

Nu het Kasteel van Snellegem verkocht is, ben ik op zoek naar een nieuwe locatie

La Réserve

Aan de overkant van de Canadasquare, de achterkant van het casino dus, kun je bij het hotel La Réserve dan weer terecht voor antiek, fijne kunst en design uit de grote collectie van de bekende antiquair Paul De Grande, tegenwoordig ook bekend van tv-programma’s waarmee hij het grote publiek een en ander bijbrengt over antiek en waardevolle stukken. “Het is intussen voor de vierde keer wat een deel van de collectie tentoonstellen en verkopen in La Réserve; jammer genoeg wel met onderbreking door corona de laatste jaren”, zegt Paul De Grande. “Ik vind het wel belangrijk om te tonen dat ik nog wel degelijk actief was. Na de door de media van nabij gevolgde verkoop van mijn collectie in het Kasteel van Snellegem waar ik 49 jaar heb gewoond, denken nogal wat mensen dat ik met pensioen ben maar niets is minder waar. Ik ben nog maar 73 hé, nog veel te jong dus (lacht). ”

Expositieruimte

De Grande benadrukt dat het in La Réserve voornamelijk om stukken gaat die niet tijdens de veiling in zijn kasteel werden aangeboden. “De mensen kunnen hier dus nog nieuwe items op de kop tikken; bovendien in een aangenaam kader, en in samenwerking met het hotel bieden we iedereen een drankje aan”, gaat De Grande verder. “En de toegang is gratis.” Bij verkoop van enkele stukken wordt de expositie in de feestzaal van het hotel bovendien terug aangevuld met nieuwe stukken zodat er steeds een ruime keuze blijft. “En de verkochte stukken worden door ons, binnen België, gratis aan huis geleverd”, benadrukt de antiquair nog. “Nu het Kasteel van Snellegem, dat jarenlang dienst deed als zowel woning en expositieruimte, verkocht is, ben ik eigenlijk wel op zoek naar een nieuwe locatie. Het moet zo groot niet meer zijn en ik hoef er niet te wonen, want we kochten al een nieuwe woning, maar ik zou dus graag een nieuw aantrekkelijk pand vinden om mijn stukken te presenteren. Hopelijk kan ik daar spoedig nieuws over geven. En schrijf dus maar in dikke letters op dat Paul De Grande nog lang niet met pensioen is.” (lacht)

Je kan elke dag van 15 tot 20 uur in La Réserve terecht. Voor meer info over Knokke Art Fair kan je terecht op www.knaf.be.