Kunst en ambacht proeven op kunstambachtenbeurs

De kunstambachtenbeurs in Ichtegem brengt op 16 en 17 november opnieuw het beste van kunst en vakmanschap samen. De beurs vindt plaats in de sporthal van Ichtegem en is open van 13 tot 17 uur.

De lokale kunstenaars en ambachtslieden uit de regio worden in de kijker gezet en deze beurs biedt een uitgelezen kans om kunstambacht van dichtbij te ervaren. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van demonstraties, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken tijdens laagdrempelige workshops die uitnodigen om verschillende kunstvormen uit te proberen.

Klei

Zo kunnen de bezoekers doorlopend hun creativiteit de vrije loop laten bij het kalligraferen van kerstkaarten, experimenteren met acrylgieten, of figuren boetseren uit klei. Daarnaast zijn er ook sessies om dieren te leren tekenen en om botanische bladwijzers te maken, waardoor er voor iedereen wel iets te ontdekken valt. Voor jongere bezoekers is er een speciaal programma voorzien met theater, creatieve workshops en kleurrijke animaties.

Onder de deelnemende kunstenaars dit jaar is Rob Dingenen, een houtbewerker die unieke decoratiestukken vervaardigt uit gerecycleerd hout. “Mijn eerste job was lesgeven in houtbewerking, maar nadien heb ik er lange tijd niets meer mee gedaan”, vertelt Rob (52). “Toen ik twaalf jaar geleden van Gent naar Ichtegem verhuisde en meer ruimte had, richtte ik een klein atelier in achter ons huis. Ik maak alles van afvalhout en heb al tien jaar geen nieuw hout meer gekocht”, lacht hij.

Bijberoep

Rob is sedert 2013 een vaste waarde op de beurs en sedert 2021 is hij zelfstandige in bijberoep onder de naam Hout en Nog. “Het wordt opnieuw een feest van kunst en plezier voor het hele gezin”, zegt hij tot slot.

Het evenement biedt een uitgelezen kans om de kunst van het ambacht te beleven en laat zowel kinderen, jongeren en volwassenen genieten van een kunstzinnig en inspirerend weekend dat creativiteit en vakmanschap combineert. (SVE)