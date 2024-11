Kunst aan de muur bij dienstencentrum Kotee in Roeselare: kantoor jaar lang opgefleurd door 19 artiesten

Dienstencentrum Kotee in het Noordhof heeft een jarenlange traditie om de muren van de kantoren op te fleuren met werk van lokale kunstenaars. Sinds deze week is een nieuwe collectie met negentien werken voor een jaar te gast.

Denk de kunstwerken weg en de medewerkers van Kotee moeten werken in moderne en functionele, maar ietwat kale witte kantoren. Sinds enkele jaren worden de muren bekleed met kunstwerken van Roeselaarse kunstenaars, cursisten van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten SASK. Die zijn telkens voor één jaar te gast. “We zijn blij dat gepassioneerde kunstenaars hun werk aan onze muren willen toevertrouwen”, legt Kotee-medewerkster en curator Sabine Victor uit. “Gedurende een jaar zullen wij zorg dragen voor hun creaties en ze nadien weer loslaten. Deze wisselende collectie blijft ons steeds weer verrassen en inspireert ons telkens opnieuw.”

Kotee maakt deel uit van Motena en biedt vier thuiszorgdiensten aan. Er is een poetsdienst, een klusdienst, thuisverpleging en maaltijden aan huis. Er wordt nauw samengewerkt met kinderopvang KIDZ, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra en het Therapeutisch Zorgpunt N.

Motena-voorzitter Bart Wenes verwelkomde de negentien kunstenaars en het personeel van Kotee op de vernissage.

“Het is de derde keer dat we deze link leggen tussen de SASK en Kotee. Net zoals onze medewerkers van de thuiswerkdiensten die vaak in contact komen met kwetsbare mensen en waar dus vaak enige feedback nodig is, zo vraagt ook elk kunstwerk dat hier hangt om reflectie, waarbij de kunstenaar hoopt op een klik met de kijker.”

19 kunstenaars

Dit jaar zijn 19 kunstenaars te gast. Het zijn Ann Beeuwsaert, An Bruneel, Bernard Buyse, Liesbet Cool, Goedele De Wandel, Dirk Fonteyne, Katrien Ingelbeen, Inge Maertens, Geert Monteyne, Eddy Ramon, Emmeline Rigolie, Wouter Taveirne, Koen Therry, Jan Tieghem, Isabel Vanhove, Jan Vereecke, Griet Vermersch, Sabine Victor en Elise Willaert. Zij presenteren schilderijen, keramiek, fotografie en grafische technieken.