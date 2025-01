Kringwinkel ontdekt ets van James Ensor: “Ik sprong van mijn stoel toen ik de handtekening zag”

Bij Kringwinkel Antwerpen is een ets van de Oostendse schilder James Ensor gevonden. De Kringwinkel schenkt de Ensor-ets, met de titel ‘Le Meuble Hanté’ aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Daar wordt het meteen tentoongesteld in de expositie ‘Ensors stoutste dromen. Het impressionisme voorbij’ die nog tot en met zondag loopt. De ets werd dinsdagochtend onthuld tijdens een persmoment in het museum, in aanwezigheid van Vlaams cultuurminister Caroline Gennez.

Wie de ets in een geefpunt van Kringwinkel Antwerpen heeft binnengebracht, is onbekend. Het was medewerker Charlotte Pleysier die de ontdekking deed: “Ik was aan het zoeken in het centraal magazijn van Kringwinkel Antwerpen waar alle goederen samenkomen die gedoneerd worden in de geefpunten. Ik kwam de ets tegen en het leek me meteen iets in de stijl van Ensor. De dag erna op mijn bureau zag ik de handtekening van James Ensor. Ik sprong direct van mijn stoel om mijn collega’s in te lichten. We waren allemaal blij en verrast.”

Voor Ensor-experts was het meteen duidelijk dat het om een authentieke Ensor ging.

Schenking

Kringwinkel Antwerpen moest de beslissing nemen wat te doen met het werk. Directeur Kurt Van der Herten vertelt dat ze daar snel uit waren: “Het is ons model om ingebrachte goederen te verkopen, maar we dachten even na aan het groter belang hier en dan leek ons een schenking aan het KMSKA aangewezen. We wilden niet dat het in handen kwam van individuen, maar we wilden het tentoongesteld zien voor een groot publiek.”

Minister Gennez reageert zeer opgetogen voor de micro van Belga. “Het is een fantastische dag. De Kringwinkel had deze zeldzame vondst te gelde kunnen maken, maar door het mooie gebaar om het aan het KMSKA te schenken, kunnen nu hele generaties deze Ensor blijven bewonderen.”