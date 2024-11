Kortrijk koopt kunstwerk Stille Strijd om bewustwording rond mentale gezondheid bij jongeren te vergroten

Stad Kortrijk heeft het kunstwerk Stille Strijd van de Nederlandse kunstenares SAZZA (Saskia Stolz) aangekocht om bewustwording rond mentale gezondheid en zelfdoding bij jongeren te vergroten. Dit groot beeld van een ineengedoken meisje symboliseert de innerlijke strijd van jongeren en zal in januari 2025 een vaste plek krijgen op de groenzone naast CVO op het Nelson Mandelaplein.

“Kunst in de publieke ruimte zet aan tot nadenken. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt rond het thema mentaal welzijn binnen ons cultuurbeleid en zo ook Stille Strijd naar Kortrijk gehaald. Dit kunstwerk reisde Vlaanderen rond en krijgt nu een definitieve plaats op Kortrijk Weide. Met dit kunstwerk wordt het taboe dat nog vaak heerst rond deze thema’s doorbroken”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Stille Strijd doorbreekt het taboe rond depressie bij jongeren. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar. Het indrukwekkende kunstwerk heeft sinds de lancering in Amsterdam in juli 2023 veel aandacht gekregen en groeide uit tot een gedenkteken waar nabestaanden bloemen, kaarsen en persoonlijke herinneringen achterlieten als steunbetuiging.

“Voor de Belgische tournee creëerde ik een versie met een ineengedoken meisje in een felgele hoodie, die de vrolijkheid symboliseert die innerlijke pijn vaak maskeert, terwijl de kleur ook hoop uitstraalt”, zegt kunstenares SAZZA. “Ik ben Stad Kortrijk zeer dankbaar dat zij dit kunstwerk heeft omarmd en het een prachtige plek heeft aangeboden. Hiermee zal de boodschap van het beeld nog veel mensen bereiken.”

Informatiebord met QR-code

De locatie op het Nelson Mandelaplein biedt een zichtbare, centrale plaats waar Stille Strijd veel jongeren zal aanspreken. Een informatiebord met QR-code naast het kunstwerk verwijst naar de website van het project www.stillestrijd.be en de Zelfmoordlijn 1813, waarmee directe hulpbronnen binnen handbereik komen. Het kunstwerk zal geregeld ontsloten worden via evenementen en activiteiten.