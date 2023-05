Kleurrijke gorilla’s sieren voortaan gevel van bouwbedrijf Siemoens in Aarsele

Aan het station van Aarsele is sinds kort een indrukwekkende nieuwe muurschildering te vinden. Op de gevel van bouwbedrijf Siemoens is te zien hoe vier reuzegrote gorilla’s mee een handje toesteken tijdens werkzaamheden in de bouw. Het ontwerp is van de hand is van kunstcollectief Treepack.

Treepack is al langer gespecialiseerd in het verfraaien van publieke ruimtes door middel van street art. Dit keer gingen ze in opdracht van Siemoens aan de slag in Aarsele. Het kunstwerk ligt in de lijn van het grafische pop-art-genre, geïnspireerd door kunstenaars als Roy Liechtenstein en Andy Warhol. Centraal staan de gorilla’s, die meteen ook fungeren als de mascottes van het bedrijf. Volgens Treepack weerspiegelt het karakteriële design van de gorilla de waarden zoals rust, zekerheid, degelijkheid, kracht en zorgzaamheid, waarden die het bedrijf hoog in het vaandel draagt.

Bestuurder Olivier Siemoens is in elk geval tevreden met het resultaat. Hij voegde zelf ook enkele persoonlijke suggesties toe. “De geschiedenis en de evolutie van het bedrijf is mee vervat in het werk. Zo evolueren de hijstoestellen van houten palen met een touw naar moderne snelmontagekranen. De muurschildering biedt trouwens niet alleen een visuele verbetering van de gevel, het is ook een unieke manier om het bedrijf te introduceren bij het publiek.” (SV)