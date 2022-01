Kiwanis Roeselare organiseert kunstwedstrijd voor personen met een beperking

Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Kiwanis Roeselare 1 pakt deze serviceclub voor de negende keer uit met een nationale kunstwedstrijd voor personen met een beperking.

Sinds 1977 richt deze dertig koppen tellende serviceclub dit initiatief om de vijf jaar in. Men hun acties willen ze vooral Roeselaarse projecten financieel een hart onder de riem steken. “De deelnemers mogen hun creativiteit op allerlei manier uiten”, klinkt het bij voorzitter Frank Soenen. “Dit gaat van schilderijen, tekeningen, aquarellen en beeldhouwwerken tot keramiek, boetseerwerk, hout- en textielstructuren, kantkloswerken of foto’s. Eén van de belangrijkste waarden van onze organisatie blijft het ondersteunen en activeren van zorgzaamheid ten opzichte van de zwakste schakels in onze samenleving zoals kansarmen, kinderen en mensen met een beperking. Dit jaar hebben we ongeveer 400 instellingen uit heel Vlaanderen aangeschreven om kunstwerken binnen te brengen. Het is ook de bedoeling dat elke deelnemende kunstenaar gelukkig wordt gemaakt met een passende attentie.” Enkel personen vanaf zestien jaar met een motorische, sensoriële of verstandelijke beperking mogen deelnemen. “Onze organisatie kan telkens rekenen op zo’n 500 inzendingen. Er is een categorie -21 en +21-jaar en elke deelnemer mag maximum één kunstwerk indienen. Het selectiecomité, bestaande uit Piet Decan, Georges Couvreur, Isidoor Godderis, Dirk Lievens en Kristof Demeyer, beslist onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder over de winnende werken.”

Kunstveiling

De officiële prijsuitreiking, waar 10.000 euro te winnen valt, vindt plaats op donderdag 21 april 2022 in de congresruimte van AZ Delta Campus Rumbeke, met aansluitend een kunstveiling, inclusief werken van professionele kunstenaars. De winnende exemplaren zullen van 22 april tot 19 mei 2022 tentoongesteld worden in de inkomhal. “De veiling wordt geleid door de internationaal gekende veilingmeester Carlo Bonte”, aldus Frank. “Ze omvat de verkoop van een veertigtal kunstwerken en de tien gelauwerde werken. De netto-opbrengst wordt voor 50 procent met de kunstenaar gedeeld en de andere 50 procent gaat volledig naar sociale werken in de omgeving van Roeselare. Onze hoofddoelstelling blijft, zorgen voor een betere toekomst voor kinderen en een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de samenleving.” Kiwanis Roeselare 1 is ondertussen ook nog bezig met de ‘GoodLuckActie’ die refereert naar de koekjes van Jules Destrooper.

“De naam verwijst met een knipoog naar het geluk dat ze kunnen brengen. Met dit soort acties steunen wij onder meer Frame-IT, de scholen Lage Kouter, Ter Sterre en Sint-Michiel, Villa Rozenrood, Muco, Het Vlinderhuis, De Sociale Kruidenier en T’Hope vzw.”