Jury nomineert 10 cartoons voor finale van de Grote Prijs Knokke Heist Gouden Hoed 2022

Zaterdagavond werden in het cultuurcentrum de 10 genomineerden bekend gemaakt voor de Gouden Hoed naar aanleiding van de 61ste editie van het Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist van 9 juli tot en met 28 augustus.

“Knokke-Heist is voor de 61ste keer gastheer van de internationale cartoonisten en daarmee is de Gouden Hoed de oudste cartoonwedstrijd ter wereld. Na al die jaren blijkt de wedstrijd nog steeds bijzonder populair, want ruim 491 cartoonisten uit meer dan 95 landen namen deel aan De Grote Prijs Knokke-Heist”, licht schepen van Cultuur Annie Vandenbussche toe.

“In totaal werden er 2455 cartoons ingestuurd. Een zeskoppige vakjury, onder leiding van Chris Dusauchoit, selecteerde 10 cartoons die kans maken op een geldprijs van 5.000 euro en eeuwige cartoonroem.”

Genomineerden

Voorzitter Chris Dusauchoit kreeg professionele ondersteuning van cartoonist Steven Degryse (Lectrr), Prudence Geerts (Planet Prudence), Kamal Kharmach (stand-upcomedian), Bruno Wyndaele (presentator) en Toon Horsten (Standaard Uitgeverij).

“Het was zoals elk jaar een hele onderneming maar uiteindelijk vonden we toch tien cartoons, waarvan er drie ook echt in de prijzen zullen vallen tijdens de grote finale op 9 juli”, verduidelijkt Chris Dusauchoit.

De genomineerden zijn: Mahnaz Yazdani (A little joy), Christophe Lenaers (See no evil, hear no evil, speak no evil, smell no evil), Gatis Sluka (Lockdown), Alberto Teixeira Meneses (Draw), Güzeloglu Cemalettin, Bilig Ba, Pedro Ribeiro Ferreira (Food delivery), Xavier Bonilla (Twitters), Alves Evandro (Santa Claus sick) en Stefaan Provijn (Young artist).