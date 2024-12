Julie De Bleeckere stelt tentoon

Van vrijdag 6 tot en met zondag 29 december vindt de Winter Expo 2024 plaats in Galerie Jos Depypere, gelegen aan het Kruiske in Kuurne. Tijdens deze expo zijn werken te zien van gerenommeerde kunstenaars zoals Bart Ramakers, José Vermeersch, C. Leg, Philippe Bouttens, en Julie De Bleeckere.

Een van de artiesten die haar werk tentoonstelt, is de Kuurnse kunstenares Julie De Bleeckere. Sinds 2012 is zij kind aan huis in Galerie Jos Depypere. Hoewel De Bleeckere een opleiding als tuinarchitecte volgde, ligt haar ware passie in de kunst. Het was juist haar beroep als tuinarchitecte dat haar meer dan 20 jaar geleden in aanraking bracht met de kunstwereld. Door de jaren heen werd haar werk, gekenmerkt door een unieke lichtinval, ontdekt door gerenommeerde galerieën.

Op 27-jarige leeftijd kwam Julie op onverwachte manier in contact met kunst. “Ik had een tuin ontworpen en wilde die in perspectief aan mijn klanten presenteren”, vertelt Julie. “Toen ik hulp vroeg aan iemand die lesgaf aan de kunstacademie, stelde hij me voor om me zelf in te schrijven. Dat heb ik uiteindelijk gedaan.”

Vlinders en bloemen

Door de jaren heen ontwikkelde De Bleeckere haar eigen authentieke kunsttaal. Haar techniek evolueerde van transparante lagen met acrylverf naar hyperrealistische schilderijen met olieverf. Het werk van de Kuurnse kunstenares valt niet onder één noemer te scharen. Hoewel er een duidelijke thematische samenhang is, variëren haar onderwerpen van mystieke rotsen en de vergankelijkheid van stapels schedels tot lege, eenzame industriële ruimtes. De laatste jaren verschijnen vlinders en bloemen in haar werk. Deze staan symbool voor vergankelijke schoonheid, hoop en zorg.

“Ik haal veel inspiratie uit mijn omgeving”, vertelt De Bleeckere, die naast kunstenares ook nog steeds tuinarchitecte is. “Onderwerpen die mij raken, verwerk ik graag in mijn werk. Mijn vertrekpunt is altijd een vraagstelling.” (BRU)

Tijdens de Winter Expo 2024 zijn vijf van haar werken te bewonderen. De Winter Expo heeft een rijk verleden, waarbij telkens diverse gekende kunstenaars in de kijker worden geplaatst. Voor meer informatie kun je terecht op www.galeriedepypere.be.