Jubilerend koppel opent kunstgalerij voor laatste keer

Feest ten huize De Backer-Bonnier in Loker dit weekend, want het koppel is 60 jaar getrouwd. Laurent en Carmen vieren hun huwelijksverjaardag nog de volledige maand juni door hun expositieruimte nog een laatste keer open te stellen voor het publiek.

Corona heeft Laurent De Backer (86) eind 2021 een ferme duw gegeven. Hij is moe en spreekt stiller dan vroeger, maar zijn ogen blinken nog altijd. Precies dat trok Carmen Bonnier (80) ruim 60 jaar geleden in hem aan. “We zijn elkaar tegengekomen op een bal en het was van de eerste keer de juiste. Hij was wel een dul ventje. En lopen dat hij kon…”, zegt Carmen. Zij was toen een jonge kapster.

kunstschilder

Laurent stamt uit een familie van vijf generaties huisschilders. Gaandeweg werd hij een bekwame kunstschilder. Het begon met tekenen, daarna kwam waterverf. Geleidelijk aan schakelde hij over op olieverf, aquarel, pentekeningen en houtskool. Hij illustreerde kinderboeken, schilderde cinema-affiches, tekende naaktmodellen, maakte beeldhouwwerken… Overal ter wereld hangen zijn werken, tot in Amerika en Australië. Zijn werk was te zien op vele tientallen exposities in binnen- en buitenland.

Schuur met atelier en galerie brak ik steen per steen af

“We zijn van Wervik naar Heuvelland verhuisd en in 1971 kochten we ons huis. De schuur met het atelier en de galerie was een honderd jaar oude schuur in Oost-Vleteren die we steen per steen hebben afgebroken en hier volledig hebben heropgebouwd”, zegt Carmen. “Met mijn werkhandschoenen van toen heb ik een kunstwerk gemaakt”, wijst Laurent naar het kader boven zijn zetel. “Bloed aan de vingers heet het. Rond de handschoenen heb ik sterren geschilderd. Dat is een verwijzing naar de Europese landen en hun verleden.”

Dichtende avond

Behalve als galerij heeft de schuur vroeger nog dienst gedaan als bistro. Elk weekend kon Bistro D’ Oude Schuur rekenen op vaste klanten die naar Loker kwamen voor een boterham met kaas en hesp, met een trappist of een bier van het vat. “Soms organiseerden we activiteiten zoals een dichtende avond met haïku’s. Met Kerstmis hielden we een misviering in de schuur met nadien boterhammen. Daar kwam altijd veel volk op af, zelfs van Antwerpen en Brussel kwamen de kunstliefhebbers naar hier”, weet Carmen nog.

Creatieve genen

Dochter Laurence (58), die getrouwd is met Christoph Slembrouck en in Lo woont, heeft de fantasie en creativiteit van haar ouders geërfd. Net als kleinzoon Julien (22) die grafisch ontwerp studeert. Carmen en Laurent zijn fiere grootouders. Ze doen het nu rustig aan en genieten van de kleine dingen en van elkaar. Ter gelegenheid van hun jubileum zetten ze de deuren van de galerij nog een laatste keer open in juni. “Dat is een mooie afsluiter van de carrière”, klinkt het. (KVL)

Galerij L. De Backer, Galooiestraat 6 in Loker, is tot eind juni open na telefonische afspraak via 057 44 55 75.