Jens Devrome maakt furore in de kunstwereld

Jens Devrome (29) is autodidactisch schilder en bekend om zijn intense kleuren, dynamische composities en emotionele diepgang. Hij verovert stilaan de kunstwereld.

Op jonge leeftijd begon Jens met tekenen en schilderen. “Ik studeerde standenbouw en decoratie, en werkte enige tijd in die richting, maar het tekenen en schilderen liet me niet los. Ik begon te experimenteren met kleur en ontdekte zo mijn eigen unieke stijl. Kort voor de coronacrisis ben ik als zelfstandig kunstenaar gestart, en sindsdien is de bekendheid van mijn werk enorm gegroeid,” vertelt Jens.

“Mijn werk vertoont invloeden van Piet Mondriaan, Jackson Pollock en Gustav Klimt. Ik laat me inspireren door rockmuziek waarbij ik verf spat en druppel of dripping, wat resulteert in levendige composities die vaak lijken op vervreemde landschappen. Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en materialen. Door het gebruik van handgeschilderde lijn in zwart en decoratieve elementen zoals bladgoud combineer ik het emotionele met het visueel aantrekkelijke. Er is in mijn werken altijd een spanning tussen orde en chaos, balans en emoties.”

Uniek kunstwerk

In 2016 nam hij voor het eerst deel aan ‘Buren bij Kunstenaars’, wat het begin was van verschillende exposities. “Daarna volgden al snel lokale expo’s en mijn werk werd steeds bekender. Bekende galerijen boden mij een plaats aan.” Jens werkt niet alleen op doek. “Ik heb al gewerkt op barokzetels, staande klokken, piano’s, eettafels – al deze alledaagse voorwerpen kregen een nieuwe betekenis als kunstobject. Alles is uniek en nog nooit eerder door iemand gedaan, en ik zit nog boordevol plannen”, vertelt de kunstenaar.

Jens heeft zijn atelier in zijn huis in Klerken en werkt er fulltime. Af en toe werkt hij ook in Antwerpen en Brussel.

Groot project

“Mijn grootste schilderij, 10 bij 2 meter, hangt in CC Brouckere in Torhout. Een volgend groot project is het beschilderen van een oldtimer, waarmee ik de auto omtover tot een uniek kunstwerk. Ik blijf mezelf afvragen wat ik nog meer kan doen?”

Zijn werken stonden al in diverse galerijen in België, maar ook in de Hilton hotels in het buitenland. Er wordt ook gewerkt aan een heel bijzondere expo die mogelijk nog dit jaar kan gerealiseerd worden. (ACK)

Info: www.jensdevrome.be