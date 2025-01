“Je treedt als het ware binnen in een museum”: binnenkort kan je overnachten in de Herr Seele suite in The Ostendian

Herr Seele heeft voortaan zijn eigen hotelkamer. Gasten die er overnachten worden ondergedompeld in de artistieke wereld van de Oostendse kunstenaar. De kamer is onderdeel van het nieuwe hotel The Ostendian. Herr Seele verwelkomt de gasten in een zwart-witwereld als ode aan de film noir. “Een mooie erkenning voor mijn werk”

Oostende krijgt voor het eerst in 25 jaar een nieuwbouwhotel. The Ostendian, een samenwerking tussen C-Hotels en Vastgoedgroep Degroote, opent op 28 maart de deuren en krijgt een bijzondere invulling. Het hotel telt 113 kamers waarvan vier unieke thematische suites. Naast de Recording Suite rond de muziekgeschiedenis van de stad, de Red Light Suite die verwijst naar het Hazegras – inclusief jacuzzi, danspaal en spiegelplafonds en een Unwind Suite die verwijst naar de Oostendse geschiedenis als kuuroord, krijgt ook kunstenaar Herr Seele zijn eigen Art Suite. De Oostendenaar heeft de kamer deze week onder handen genomen en het resultaat is indrukwekkend.

Surrealisme en mode

“Je treedt als het ware binnen in een museum. Surrealisme en mode voeren de toon. Dit is een ode aan de oude film”, wijst Herr Seele oftewel Peter van Heirseele naar een zeemeermin die op een paard ligt. “De horizon van de zee loopt ook door gans de kamer. We hebben daarnaast duikende dames, maar ook een jurk van Elsa Schiaparelli. Mode speelt een grote rol in de kamer. Hotelgasten komen om te ontspannen, ze gaan op stap en doen mooie kleren aan om uit te gaan. Ik heb in de jurk wel gezichten verwerkt van enkele bekende kunstenaars en acteurs. Het is een beetje de sfeer van David Lynch en de film noir.”

Elk tafereel heeft een verhaal. “Ik had op voorhand enkele sketches gemaakt, maar de inspiratie kwam vooral op het moment zelf. Waar het bed komt, heb ik bijvoorbeeld besloten om de figuur iets soberder aan te kleden om toch ook wat rust te brengen. Deze suite krijgt ook een kleine keuken. Hier heb ik een verwijzing gedaan naar het ontbijt op het strand met een ober.”

Erkenning

De kunstenaar vond het alvast een bijzondere uitdaging om een hotelkamer te mogen aankleden. “Het is een eenmalige kans. Ik had ook carte blanche gekregen, maar het is wel zonder Cowboy Henk. Dat is wat buiten mijn comfortzone, maar ik voel me ook wel goed in een wereld zonder Cowboy Henk. Ik heb gekozen voor een vintage look. Misschien hebben we wel een beetje nood aan iets dat een beetje bezield is. We moeten daar niet bang van zijn.”

Dat er voor de Art Suite in een hotel dat Oostende wil uitstralen aan Herr Seele werd gedacht, is een eer voor de Oostendse kunstenaar. “Het is een erkenning voor mij en mijn werk. Je hebt de grote kunstenaars van Oostende zoals James Ensor, Léon Spilliaert en Permeke, maar ik en Kamagurka passen ook in dat plaatje. We zijn ondertussen al 44 jaar bezig en de erkenning begint nu pas te komen. We werden pas laat serieus genomen omdat we altijd flauwekul hebben bedreven. Dan word je niet serieus genomen als kunstenaar. Humor is nochtans essentieel voor de kunst.” De vormgeving in het hotel is overigens ook van de hand van de Oostendse kunstenaar. Hij ontwierp heel wat tekeningen voor de logo’s, de wegwijzers, de tekeningen op de keycards tot de infomap.

Een overnachting in de Art Suite kan vanaf 149 euro per nacht. The Ostendian opent op 28 maart. Geïnteresseerden kunnen al een kamer boeken.