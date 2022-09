James Ensorhuis toont uitzonderlijk ‘Taferelen uit het leven van Christus’ van de Oostendse meester

Het James Ensorhuis in Oostende presenteert tijdelijk de volledige reeks ‘Taferelen uit het leven van Christus’. Deze 32 tekeningen die hij realiseerde tussen 1910 en 1913 worden nu voor het eerst geëxposeerd.

Oorspronkelijk behoorde de reeks tot de persoonlijke verzameling van de Antwerpenaar François Frannck, een goede vriend van Ensor. Nu bevindt de collectie zich in privébezit en worden de tekeningen voor het eerst in een halve eeuw tentoongesteld.

Tot 20 november

“Qua geest en stijl verschillen ze onderling sterk. Sommige zijn heel klassiek of conventioneel qua compositie en zijn soms gebaseerd op werken van oude meesters. Andere zijn ‘ensoriaans’ van geest en opgebouwd met komische figuren of groteske tronies. Bepaalde taferelen werden door Ensor al vóór 1910 in beeld gebracht in olieverf, terwijl andere na 1913 model stonden voor latere schilderijen. In 1921 werd van deze tekeningen een album van lithografieën gedrukt, uitgegeven door de Galerie Georges Giroux in Brussel”, zegt curator Xavier Tricot, die meteen zijn zevende tijdelijke expo opzette in het James Ensorhuis die loopt tot 20 november. (ML)