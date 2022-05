Izegemse en partnerstad Bad Zwischenahn vieren jubileum met twee jaar vertraging

Een groep Izegemse kunstenaars exposeert momenteel in de Duitse partnerstad Bad Zwischenahn. Met de expo wordt 40 jaar verbroedering gevierd, iets wat in 2020 al op de agenda stond maar door corona werd afgevoerd.

“De vorige edities waren in 1988 en 2010”, vertelt coördinator Erik Vantomme. “Eigenlijk had deze tentoonstelling moeten plaatsvinden in 2020, naar aanleiding van de viering van 40 jaar verbroedering tussen beide steden, maar corona was de spelbreker. Het is nu toch gelukt. Tien Izegemse kunstenaars stellen er tentoon van 14 mei tot 8 juli 2022 in het stadhuis.”

De kunstenaars zijn Renate Blondeel, Magda Bonte, Cristel Casteleyn, Bernard Dejonckheere, Heidi Delys, Ronny Pattijn, Tilly Vandommele (schilderijen), Karlos Vansteenkiste en San Oosterlynck (keramiek) en Odette Cattrysse (fotografie).

Foto’s

Op de vernissage waren vijf kunstenaars aanwezig samen met schepen Kurt Himpe en secretaris van de Werkgroep Beeldende Kunst en het Verbroederingscomité Izegem. Tezelfdertijd is er ook een fototentoonstelling van het Verbroederingscomité Izegem dat met een 80-tal foto’s de verbroedering in de loop van de afgelopen 40 jaar in beeld brengt.

“Zowel foto’s van de ondertekening van de oorkonden, koren, volksdans, wielertoeristen, uitwisselingen met het JOC Izegem, spel zonder grenzen, jubileumvieringen als de Batjes in Izegem en Bad Zwischenahner Woche”, zegt Erik. “Daarnaast stellen ook 40 kunstenaars uit Bad Zwischenahn en de regio Ammerland tentoon in het stadhuis.”