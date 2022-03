Izegem en Hotton vieren 20 jaar partnerschap met expo

Al 20 jaar is het Waalse Hotton een partnergemeente van Izegem en vice versa. Om dit te vieren loopt er nog tot 24 maart een kunst- en fototentoonstelling in het Centre Culturel in Hotton.

Eigenlijk werden Izegem en Hotton al in 2000 partnersteden. De oorsprong hiervan kan herleid worden naar de Tweede Wereldoorlog, toen de Waalse gemeente Hotton met financiële en materiële steun heropgebouwd werd nadat het grotendeels verwoest werd tijdens het Ardennenoffensief. Ook tijdens de recente overstromingen nam Izegem het voor zijn partnergemeente op.

Maar nu wordt alle ellende opzijgeschoven om de 20 jaar verbroedering te vieren. Dit gebeurt met de expo Jumel’Art. “Het gemeentebestuur en het Centre Culturel de Hotton en de Werkgroep Beeldende Kunst en het Verbroederingscomité Izegem slaan hiervoor de handen in elkaar”, zegt Erik Vantomme die zowel van de Izegemse werkgroep Beeldende Kunst als van het verbroederingscomité secretaris is. “Jumel’Art wordt een kunst- en fototentoonstelling.”

Zeven kunstenaars exposeren er: Magda Bonte, Renate Blondeel, Bernard Dejonckheere, Kichou Lycke, Jan Tousseyn en Karlos Vansteenkiste met schilderijen en San Oosterlynck met keramiek. “Maar dat is nog niet alles, het verbroederingscomité stelt ook een 50-tal foto’s tentoon van de verbroedering”, zegt Erik Vantomme.

Geen nieuwigheid

Een gezamenlijke expo is niet nieuw. Naar aanleiding van de tienjarige viering waren er al dergelijke initiatieven zowel in Hotton als in Izegem. “Het was de bedoeling om in 2020 deze te hernemen in beide steden maar corona besliste daar anders over: alles werd naar een latere datum verwezen”, legt Erik Vantomme uit. “In 2021 werden de tentoonstellingen ingericht op de site Strobbe in Izegem en nu is Hotton aan de beurt.”

Op vrijdag 11 maart werden de tentoonstellingen plechtig geopend in het bijzijn van burgemeester Martine Schmit van Hotton en genodigden. Schepen van Cultuur van Hotton Simon Habran schetste de band tussen Izegem en Hotton en verwees naar de vele contacten die er in de loop van de 20 jaar al geweest zijn. Hij dankte ook nogmaals het Izegems stadsbestuur en de bevolking voor de hulp die ze vorig jaar nog mochten ontvangen n.a.v. de ramp die de streek getroffen had. “De foto’s uit de tentoonstelling zijn het bewijs dat er een echte vriendschap is ontstaan tussen verschillende verenigingen en personen”, merkte hij nog op en somde vervolgens verschillende initiatieven op waar mensen uit beide steden in contact komen met elkaar. Schepen van Cultuur van Izegem Kurt Himpe stelde dan weer de deelnemende kunstenaars voor.

Na corona zijn de verbroederingsbanden opnieuw wat sterker geworden, zoveel is duidelijk. Intussen worden weer volop plannen gesmeed voor de toekomst. (MI)