Het werk ‘Sente ziet u’ van Katelijn Vanpoucke onthuld tijdens nieuwsjaarsreceptie in Heule

Het kunstproject ‘Sente ziet u’, in het kader van 150 jaar Sente, werd tijdens de nieuwjaarsreceptie onthuld. 450 portretten van Sentenaars prijken op de muur in de foyer van het buurthuis. Enkel de tegel van de hand van Piet Huysentruyt is nog onderweg.

Het project startte in mei 2021 met een eerste workshop voor vier klassen van de lagere school. Dit gebeurde onder leiding van Katelijn Vanpoucke (51), Sentenaar en lesgever aan de kunstacademie van Kortrijk. Door corona viel het kunstproject even stil maar in januari 2022 was er de doorstart.

“Tot 20 december 2022 gaven we 25 workshops. Enkele dagen voor de onthulling van het groteske kunstwerk kwamen de laatste tegels uit de oven. We zijn moeizaam gestart, maar het ging daarna cresendo dankzij de vele verenigingen, families en individuele Sentenaren. Het opzet was om 150 zelfgeschilderde portretten van evenveel Sentenaren te vereeuwigen op geglazuurde tegeltjes. Maar het zijn er uiteindelijk 450 geworden”, vertelt kunstenares Katelijn.

Overleden

De burgemeesters van de drie gemeenten, Francis Benoit (Kuurne), Carine Dewaele (Lendelede) en Ruth Vandenberghe (Kortrijk) hebben ook hun ‘tegeltje’ bijgedragen. Linksboven hangt de overleden oud-burgemeester Vandemaele van Lendelede. Rechtsonder hangt het embleemsilhouet van ‘Sente ziet u’. Enkel de creatie van Piet Huysentruyt ontbreekt nog om de tegelwall.

“Het is fantastisch hoe iedereen zo actief meewerkte aan het kunstwerk”

“Het materialenpakket hebben we meegegeven met de familie richting Afrika”, zegt Katelijn. “Voor mij persoonlijk is dat de kers op de taart. Ik vind het tof dat hij als Sentenaar er ook bijhangt. Piet is een authentieke Sentenaar.”

De Sentenaars zijn allemaal content. Ze vonden het plezant en spannend. Iedereen heeft zijn eigenheid in het werk achtergelaten. Er is ook een 20-tal tegeltjes gemaakt door familieleden van overleden Sentenaren die hun familielid op de muur wilden zien prijken. Een mooie nagedachtenis. Daarnaast pronken de reus Rietje Vlas en cafébazin Maintje. Het is een collectief succes van de bewoners van Sente. Iedereen die een beetje geëngageerd is wilde erbij zijn.”

Kunstwerk van lange adem

“Ik heb het niet alleen gedaan. Ik leidde een groep van 8 medewerkers die ik praktisch begeleidde. Deze medewerkers stonden ook individueel in voor het geven van de workshops. De werkgroep ‘Sente ziet u’ was bezieler van het project. Er was ook veel werk achter de schermen zoals de tegels ophangen. Het was een idee voor en door de Sentenaren. Het is een kunstwerk van lange adem, want om zoiets moois te bereiken is tijd nodig. Als je het aantal uren rekent besef je pas hoeveel tijd het kostte voor deze mooie realisatie”, zegt Katelijn.

De kunstenares is blij. “Het is fantastisch hoe iedereen zo actief meewerkte aan het kunstwerk. Ik heb veel mensen leren kennen via de workshops, via dit kunstproject. Als aangespoelde kunstenares ben ik nu definitief ingeburgerd.”

Het kunstwerk zal nu eeuwig prijken aan de muur in de foyer van het buurthuis.