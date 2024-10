‘Het Voorstel’ bundelt creatieve ideeën in inspirerende tentoonstelling

Laten we het volledige dorp uitsmurfen kan je dezer dagen in koeien van letters lezen op de glazen gevel van het cultuurcentrum. Het is een tot de verbeelding sprekende blikvanger van de tentoonstelling Het Voorstel.

Het Voorstel gaat ervan uit dat ook een niet-uitgevoerd of zelfs onuitvoerbaar idee op zich een kunstwerk kan zijn. Uit meer dan 70 voorstellen, die na een open oproep ingediend werden, werden er 32 geselecteerd. Die zijn nu te ontdekken als ideeën op zich óf als gerealiseerde voorstellen. “Het waren anonieme voorstellen, die we beoordeelden. Want we wilden ons bij de selectie niet laten leiden door de naam of reputatie van een kunstenaar. Aanvullend selecteerde ik vijf internationale kunstenaars, die creatief aan de slag gingen met evenveel identieke houten boxen”, zegt curator Luk Lambrecht.

De asteroïde-inslag van Manu Engelen is een van de 16 gerealiseerde voorstellen. “Ik ben fier dat Menen dit heeft kunnen realiseren. Na amper één dag moest dat grote project op de Groentemarkt weer wijken voor de vertrouwde parkeerplaatsen, maar een drone legde wel alles vast op film”, aldus Luk Lambrecht. Een voorstel dat letterlijk tot leven komt, zijn de zwam- en schimmelsculpturen van Martijn Petrus. De canvasgrot van Oscar van der Put is een bouwsel van schilderijen, dat je kruipenderwijs kan verkennen.

Brandend stadhuis

Ook de niet-uitgevoerde voorstellen getuigen van creativiteit. Het idee van Menenaar Gauthier Corteville voor een 16,5 meter hoge toren op de Leie is als maquette te bewonderen op het Leie-eiland. Het brandende stadhuis van Menen verwijst naar de historische brand van 1548. “Door het stadhuis in te pakken met transparante stellingdoeken en hun kleuren te mengen, creëer ik het beeld van de uitslaande brand”, licht muurkunstenaar Intvis zijn concept toe.