Het Gapertje wordt voortaan ook als gebakken beeldje met magneet aangeboden in Kemmels bezoekerscentrum

2.500 jaar geleden vestigde zich op de Kemmelberg een belangrijke Keltische nederzetting. Na archeologisch onderzoek werd heel wat Kemmelwaar gevonden, een tot dan onbekende aardewerksoort. Pottenbakkers brengen die Kemmelwaar al een tijdje opnieuw tot leven door onder meer replica’s van het oude vaatwerk te maken. Nu wordt ook ingezet op Kemmelwaar 2.0 of actuele gebruiksvoorwerpen met de ‘look and feel’ van Kemmelwaar. Onder meer een keramieken Gapertje wordt nu als souvenir aangeboden in het Kemmelse bezoekerscentrum.

Het project Kemmelwaar startte officieel in de zomer van 2021. Twee jaar later willen ze hun werking verdiepen. “Er worden nieuwe producten voorzien met een naar de Heuvellandse geschiedenis”, aldus Stefaan Decrock van Toerisme Heuvelland.

Keramieken Gapertje

Een van die nieuwigheden is het keramieken Gapertje, een beeldje uit gebakken klei in verschillende kleuren voorzien van een magneet. Het beeldje verwijst naar het verhaal van de Kemmelnaars die na de eerste wereldoorlog naar Ieper trokken en er de Lakenhallen in volle heropbouw zagen. Ze staarden er naar met open mond en kregen zo vlug hun spotnaam.”

Op de Dries van Kemmel staat ook een beeldhouwwerk van ’t Gapertje, gemaakt door de Roeselaarse kunstenaar Isidoor Goddeeris. Het beeldje wordt met feestelijke activiteiten ook aangekleed in het thema van die activiteit.

Mozaïek van een gans

Een tweede uitbreiding van Kemmelwaar is een mozaïek van een gans aan de Walletjes in Nieuwkerke. “In ons Heuvellab kunnen de bezoekers de gans in puzzelvorm maken. Het is een verwijzing naar de Romeinse villa die daar op die plaats aanwezig was. Tijdens de opgravingen aan de Walletjes werden tal van scherven gevonden die gelinkt werden aan mozaïekkunstwerken waarmee voornamelijk huizen van de rijken werden versierd. Dit Romeins verhaal wordt nu opnieuw tot leven gebracht op de site”, aldus nog Stefaan Decrock.

In de nabije toekomst wordt ook de VZW De vrienden van de Kemmelwaar opgericht. “Een groep mensen die op een creatieve manier blijft zoeken naar vernieuwingen rond de Kemmelwaar.”