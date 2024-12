Hendrik Braet stelt jaar als stadsfotograaf van Oostende te boek: “Ik fotografeer zonder enscenering”

In het voorbije jaar was Gentenaar Hendrik Braet (50) de Oostendse stadsfotograaf. Momenteel werkt hij, in de slipstream van zijn beeldrijke stad anno 2024, aan een fotoboek over die episode. “Naast een beperkte keuze aan foto’s uit mijn tentoonstellingen voorzie ik ook een selectie van 90 andere foto’s in ‘Aangespoeld.”

Tot Hendrik Braets engagement hoorde, naast een zevental opdrachten, ook het in beeld brengen van het Ensorjaar. Die verplichting werd ook gehonoreerd met een expo in de Anglicaanse Kerk en met de onlangs afgesloten fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk. En plus kreeg de fotograaf ook nog een fotorubriek in De Krant van West-Vlaanderen.

Straatfotograaf

Zelf ziet de man van Elsie Vercaigne en vader van Charlotte zich in eerste instantie als ‘straatfotograaf’: “Ik loop rond zonder specifiek doel en fotografeer het dagelijkse leven zonder enscenering of pose. Ik ben op jacht naar situaties waar alles op zijn plek valt: kleuren, menselijk gedrag, decor… Liefst ook nog eens opgewaardeerd door diverse betekenislagen.”

“Gemiddeld liep ik het voorbije jaar twee keer per week door de stad, op de dijk of langs de vloedlijn”, zegt de Gentenaar, van opleiding fotograaf en sociaal assistent. Die boeiende tijd als Oostends stadsfotograaf wil Hendrik nu bestendigen in een nieuw fotoboek: “Naast een beperkte keuze aan foto’s uit mijn tentoonstellingen voorzien ik ook een selectie van 90 foto’s die ondersteund worden door teksten van Tim F. Van der Mensbrugghe, die eerder ook al meewerkte aan mijn fotoboek Straatloper en die als ghostwriter ook meeschreef aan de teksten van het Arnoboek van fotograaf Danny Willems.”

Crowdfunding

Om de opmaak van het boek commerciële draagkracht te geven, koos Hendrik voor het crowdfundingplatform. Intekenen voor Aangespoeld kan voor 30 euro per exemplaar.