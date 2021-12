Heidi Harinck exposeert in Het Koetshuis in Waregem: “Thema loslaten heeft speciale betekenis voor mij”

Heidi Harinck uit Desselgem is een late roeping in de kunstwereld. Door corona ontdekte ze een jaar geleden een nieuwe passie: abstracte schilderijen en 3D-voorwerpen in epoxy en schilderijen in acryl. Ondertussen heeft ze al een mooi parcours afgelegd en van donderdag 30 december tot zondag 2 januari stelt ze haar werken tentoon in Het Koetshuis in Waregem.

“Bij het begin van de coronacrisis stond mijn sociaal leven op een laag pitje en toen ik in contact kwam met het werken met epoxy en hars gieten, werd ik meteen gebeten door de microbe”, vertelt Heidi Harinck. “Vrij snel werd het zelfs een passie en ook het begin van een mooie ontdekkingstocht, want het is soms verbazend hoe de epoxy reageert op verschillende materialen. Epoxy maak je met hars en aan de kleurloze vloeistof voeg je kleurmiddelen toe. Dat mengsel kan je gieten op een canvas of op hout en daarna verschillende technieken toepassen zoals swipen, pouring, blowing… Mijn absolute voorkeur gaat naar schilderijen, waar ik echt mijn creativiteit in kwijt kan.”

Loslaten en verder gaan

“Sinds kort begon ik ook te experimenteren met acryl en dat is echt superleuk om te doen, maar ik wil vooral bijleren. Daarom volg ik schilderlessen aan de Kortrijkse Academie. De tentoonstelling in Waregem kreeg als titel ‘Loslaten’ en dat heeft speciale betekenissen voor mij. Als je tegenslagen hebt in je leven, dan is het een kwestie van die periode intens te beleven, daarna te herstellen om dan verder te gaan met je leven. Die negatieve periode moet je dus ‘loslaten’ en daarna verder gaan.” (IVD)