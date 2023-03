Groen Bredene organiseert fotowedstrijd ‘Dieren in de kijker’

Groen Bredene organiseert een fotowedstrijd met mooie prijzen. Alle Bredenaars kunnen deelnemen. Een vierkoppige jury uit de Bredense fotografieclubs beoordeelt alle inzendingen.

Het thema van deze fotowedstrijd is “dieren in Bredene”. Er zijn drie categorieën: huisdieren – hoevedieren en vee – wilde dieren. De wedstrijd staat open voor alle inwoners van Bredene, ook ingeschreven tweedeverblijvers. De deelname is gratis. Alleen digitale foto’s worden aanvaard. Elke deelnemer mag maximaal één foto per categorie insturen. De jury wordt samengesteld uit een viertal fotografen uit Bredense fotografieclubs. De jury beoordeelt vooral de originaliteit van de foto, de kwaliteit en de band met het vooropgestelde thema.

Er zijn tien prijswinnaars. Iedereen krijgt een in hoge kwaliteit afgedrukte versie van zijn foto. Voor de eerste drie laureaten is er een speciale attentie. De wedstrijd start op 1 april. Deelnemen kan tot 30 juni.

Het wedstrijdreglement kan je opvragen via: bruceverburgh@gmail.com (0495 766 365). Dit is ook het mailadres om de foto’s door te sturen.