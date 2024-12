Greta Beuckelaere is een gerespecteerde keramiste: “Ik speel met vormen en kleur”

Greta Beuckelaere (67), weduwe van kunstenaar Marc Bollion, woont en werkt in de Wijndendalestraat 17 in Beerst. Ze is gespecialiseerd in keramiek, en daarnaast schildert ze ook wel eens.

“In 2015 ben ik uit mezelf beelden in keramiek beginnen te maken. Heel vaak kom ik niet naar buiten met mijn kunstwerken. Wel deed ik ieder jaar al mee met Buren bij Kunstenaars, nu Open Atelier. Ik stond ook in de galerie Art House in Oostende en deed mee aan verschillende kunstmarkten”, vertelt Greta. “Mijn eerste keer tentoonstelling vond plaats in Oostende, daarna in het Oud Stadhuis in Blankenberge wat een mooie locatie is voor een tentoonstelling. Heel wat bezoekers kwamen er over de vloer.”

Intussen in Greta een zeer gerespecteerde keramiste die een groot aantal vaste klanten heeft. “Het is zo leuk dat mensen mijn werk appreciëren, dat het hen aanspreekt en blij maakt. Heel wat mensen komen altijd terug bij mij en dat zowel lokale mensen als internationale kopers. Mijn inspiratie haal ik echt uit alles. Ik zie in alles een vorm, een verhaal, een mogelijkheid om er een kunstwerk van te maken. Soms is dat iets in de natuur, het kan ook iets zijn uit de actualiteit dat me aanspreekt of een gevoel dat in me opkomt. Kortom, in alles zit er kunst”, lacht Greta.

Ieder interieur

“In mijn werken speel ik met vormen en kleur. De werken zijn zowel krachtig als teder en inspirerend, met toch een speelse toets. Het is ook telkens mijn bedoeling dat de werken in ieder interieur passen, zowel hypermodern als heel klassiek. Ze geven telkens een eigen, warme toets aan het interieur. Mijn werken laten je stilstaan bij het leven, bij de wereld, laten je nadenken en kunnen zowel blijheid als troost brengen.”

“Of ik nu puur uit mijn inspiratie werk of in opdracht, ik beleef er telkens weer evenveel plezier aan. Kunst maken is het kind in jezelf weer naar boven halen, je fantasie de vrije loop laten gaan. Het brengt innerlijke rust en geeft me iedere keer weer zin om meer te doen, om verder te gaan. Het is zo geweldig om met je handen van een vormloze massa iets moois te maken.”

Greta is ook opgenomen in een gerenommeerd kunstenaarscollectief. “Ik zit in de Europese Kunstverdienste en ben ook opgenomen in MAEKV als kunstenaarsgezel. Daarin worden opgenomen, vind ik een grote eer. Om er te kunnen in opgenomen worden, moet je aan een wedstrijd deelnemen en later krijg je dan te horen of je al dan niet bent aangenomen. Met MAEKV organiseren we verschillende tentoonstellingen in heel het land. Onlangs stelde ik nog tentoon in het cultureel centrum van Welkenraedt in de Oostkantons vlakbij het drielandenpunt. Ik had daar een heel fijne tentoonstelling”, mijmert Greta.

“Tijdens de zomermaanden hou ik ook telkens een opendeur. Ik maak het gezellig in mijn achtertuin, met tafeltjes en stoelen en heel wat tentoongestelde kunstwerken. Mensen kunnen dan genieten van de kunst in het zonnetje, we babbelen dan samen over de werken. Dat is altijd heel leuk voor de bezoekers, maar zeker ook voor mij.”

Volledig afgewerkt

De werken van Greta onderscheiden zich van de werken van andere keramisten. “Het is zo dat mijn werken volledig afgewerkt worden, waar bij de overgrote meerderheid de binnenkant van de werken gewoon de ruwe klei blijft. Mijn werken worden langs de binnenkant net zo goed afgewerkt als langs de buitenkant. Dat vind ik heel belangrijk, want bij heel wat werken is ook een stuk van de binnenkant zichtbaar. Ook de onderkant moet degelijk afgewerkt worden. Dat zorgt er ook voor dat de binnenkant even sterk blijft als de buitenkant en minder stofgevoelig is.”

Een bezoekje aan het atelier is zeker de moeite waard. “Wie een uniek eindejaarsgeschenk wil, is hier zeker welkom”, besluit Greta. Een bezoekje brengen kan enkel op afspraak. Meer info via 0478 37 70 64 of via mail naar xs@pandora.be.