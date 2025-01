Gratien geeft fakkel van de Beeldenroute door aan Rik

Gratien Dendooven heeft aan de kunstenaars van de jaarlijkse Beeldenroute laten weten dat hij stopt als organisator en de fakkel doorgeeft aan Rik Provoost, die al vele jaren zijn helpende hand was bij het plaatsen van de beelden in het dorp.

Voor Gratien was de 30ste editie van de voorbije zomer, meteen ook zijn laatste editie. Gratien is gelukkig dat de Beeldenroute verder gezet wordt, want jaarlijks komen meer dan 100 kunstenaars naar het witte polderdorp om hun werken binnen en buiten te laten zien. Gratien stopt omwille van zijn leeftijd. Hij is intussen al 85 jaar, maar ook het verlies van zijn echtgenote Angèle op 8 september 2024 was voor hem een zware klap. Angèle heeft jarenlang geholpen bij de administratieve kant. Rik Provoost zal de taak nu op zich nemen. Hij is al vele jaren de man achter de Handelsgebuurtekring, die al heel wat georganiseerd hebben in Lissewege. In maart zal hij alle kunstenaars aanschrijven om te informeren of ze opnieuw willen deelnemen.

Internationale sfeer

De interesse van de kunstenaars is altijd bijzonder groot. De voorbije jaren groeide zelfs de interesse van buitenlandse kunstenaars. Het event lokt namelijk meer dan drie maanden heel wat volk naar Lissewege, en is jaar na jaar een opsteker voor de horeca. De route loopt van het Hof Ter Doest tot aan het Lisseweegs Vaartje. Ook in de creatiefste tuin van Vlaanderen kan je dan het werk van kunstenaars gaan bewonderen. De route vind je terug in de catalogus met info over alle deelnemende kunstenaars en hun werken, maar ook op de website van de Beeldenroute. De kerk wordt telkens gebruikt als binnenlocatie, net als de prachtige schuur van Ter Doest. Heel wat bezoekers komen met de trein naar Lissewege, maar ook met de fiets om zo alle beelden te bewonderen. (SR)