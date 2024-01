Graffiti-artiest Djoels als enige Belg in de running voor Street Art Cities Award

Een muurschildering van de Egemse grafittikunstenares Djoels is door het Nederlands-Belgisch platform Street Art Cities genomineerd voor de Street Art Cities Award. Dat is een internationale competitie waarbij elk jaar op zoek gegaan wordt naar de mooiste muurschildering ter wereld.

‘Gabriel’ meet dertien op acht meter en is te vinden in Ondarroa, een kustgemeente in Spaans Baskenland. Djoels maakte het in eind juni 2023 in het kader van een ‘artist residency’, waarbij ze samen met een andere artiest drie weken ondergedompeld werd in de plaatselijke cultuur. Daar leerde ze Gabriel kennen. “Hij is een gepensioneerde lieve man die haast zijn hele leven doorbracht op zee”, aldus Djoels over haar model. “Hij maakt nu miniatuurbootjes en zijn karaktervolle uitstraling sprak me meteen aan.”

Enige Belgisch werk

Bij deze editie kan ook het ruime publiek mee beslissen over de uiteindelijke winnaar. Stemmen kan via de app van Street Art Cities of via https://streetartcities.com/awards/2023. ‘Gabriel’ is het enige werk van een Belgische kunstenaar bij de tachtig genomineerden, maar niet het enige werk met een Belgische link. In dezelfde categorie ‘Best Mural’ is ook het Nederlandse duo Telmo Miel genomineerd. Zij vereeuwigden in 2023 een oude mijnwerker op een enorme muur bij de voormalige mijn van Bois-du-Luc in La Louvière. (SV)