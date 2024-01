Gewezen parochiaal centrum Sint-Janshuis doet dienst als kunstatelier: “We hadden nood aan ruimte”

Het leegstaand parochiaal centrum in de Graaf Gewijde van Namenstraat 4 in de Sint-Janswijk heeft een nieuwe bestemming als vrij kunstatelier. Op aanraden van een vriendin nam Karoline Bossuyt (63) contact op met Guido Cooman, pastoor van de parochie Sint-Elisabeth. Met de hulp van Jan Dhaene hebben een 13-tal kunstenaars sinds september eindelijk een ruim en betaalbaar atelier.

Het oude parochiehuis Sint-Janshuis stond al enige tijd leeg. “Het was mijn vriendin Conny, woonde er schuin tegenover, die me erop wees toen ik vertelde dat ik een atelier zocht. Ik heb dan aan de zusters het nummer gevraagd van de pastoor en deed hem het voorstel om het pand tijdelijk te verhuren als een vrij kunstatelier. Er zijn veel mensen zoals mij die zijn afgestudeerd van de kunstacademie en een creatieve ruimte missen. Via de zoon van Conny, kunstenaar Jonas Vansteenkiste, bereikte ik ook mensen van andere kunstopleidingen. Jan hielp me bij het administratieve luik en het verder opzetten van het Sint-Janshuis. Ik ben blij dat ik me daar niet meer moet van aantrekken”, lacht Karoline.

Verspreid over het gelijkvloers en de eerste verdieping hebben een 13-tal kunstenaars tussen 23 en 71 jaar voor een zeer betaalbare prijs per maand tijdelijk een plekje in het Sint-Janshuis. Je ziet er textielkunst, schilderwerken en tekeningen. “De meeste van ons kennen elkaar al informeel via de academie. We hadden allemaal nood aan ruimte. We huren zolang we kunnen, maar het gebouw van de dekenij zal waarschijnlijk binnen de kortste keren verkocht worden voor een ander project”, zegt Jan. Voorlopig ligt echter nog niets concreet op tafel. “Ik schilder soms grote werken waar ik veel plaats voor nodig heb. Hier heb je ruimte en tijd, in tegenstelling tot de academie waar het voor mij soms te claustrofobisch wordt en te vaak gesloten is. Onze kunstenaars kunnen zichzelf op gelijk welk moment toegang geven tot het Sint-Janshuis.”