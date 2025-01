Genieten van poëzie tijdens wandeling in Sint-Kruis

Naar aanleiding van de gedichtendag op de laatste donderdag van de maand januari is er voor de derde maal een poëzieroute in de wijk Male in Sint-Kruis. Het initiatief komt van Jean Marie Petyt en Karin Robert.

Intussen zijn er al elf dichters die meewerken waarvan vijf nieuwe. Ze schrijven hun gedichten op de ramen van de kerk, de bibliotheek van Male, op de ramen van de twee supermarkten, het Ontmoetingscentrum Sconevelde en horecazaken.

Het zijn allemaal dichters die in Male woonachtig zijn. Voor het eerst wordt ook beroep gedaan op een gastdichter, namelijk Jenny Dejager. Tussen 31 januari en 9 maart zijn meerdere geleide poëziewandelingen gepland met gids.

Gidsen

De gidsen van dienst zijn de twee initiatiefnemers van het eerste uur die overal bij de gedichten uitleg geven. Groepen kunnen die wandeling ook nog vastleggen als een leuke activiteit in deze wijk.

De begeleide wandelingen starten telkens aan Supermarkt Ronse in de Brieversweg. De eerste begeleide poëziewandeling is gepland op vrijdag 31 januari om 10 uur. De wandelingen duren telkens twee uur.

(SR)