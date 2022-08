Galerie De Sterre blijft maandelijks verrassen: Dit weekend laatste kans om werk van Ernst Kraft te zien

Galerie De Sterre in Koekelare maakt in kunstkringen en bij kunstliefhebbers furore. Uitbaatster Sabine Van Eynde weet iedere maand kunstminnend Vlaanderen te verrassen met werken van gastkunstenaars en heel uitzonderlijk, zoals nu met Ernst Kraft, van een kunstenaar van internationale allure.

Tijdens het laatste weekend van augustus kun je er de prachtige werken van de Nederlands-Spaanse kunstenaar Ernst Kraft gaan bewonderen. Hij exposeert er samen met Jean-Pierre Roose, Sabine Van Eynde en Jeannine Rosseel. Laat die mooie kans dus niet liggen.

Ernst Kraft is geboren in Bloemendaal in Nederland, op 2 juli 1952, maar woont in het Spaanse Malaga, waar zijn atelier zich sinds 1989 bevindt. Zijn werken worden tentoongesteld in Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Engeland. Erg bijzonder en uitzonderlijk is dat ze nu ook te bezichtigen zijn in galerie De Sterre.

“De werken vertegenwoordigen een dramatische stroming binnen de abstracte expressie van de hedendaagse kunst”, zegt Sabine Van Eynde. “Vaak wordt Krafts werk in verband gebracht met het ‘Spaanse Informalisme’, zoals van Tapies of Barceló. In zijn schilderijen, vaak in grote formaten, geven cyaanblauw, oker en andere aardpigmenten de ondergrond een bijna doorzichtige diepte, terwijl de zwarte en terraza-rode paletmes- en penseelhalen zich daarop bewegen.”

Galerie- houdster Sabine Van Eynde toont er ook haar glaswerk

Keramiek

Niet alleen Ernst Krafts werken kun je er dit weekend nog bezichtigen. Je kan er ook de prachtige werken van de Brugse keramist Jean-Pierre Roose gaan bekijken, net als die van de galeriehoudster, een glaskunstenares van het zeldzame soort. Zij houdt van zeer uiteenlopende vormgevingen en kunststijlen. Van abstract, subjectief tot figuratief. Ze haalt haar inspiratie in de natuur en in haar eigen omgeving. Ze werkt ook in opdracht.

Aan de voorgevel van de galerie staat een keramische sculptuur vervat in een ijzeren constructie, van Jeannine Rosseel.

In september komen in Galerie De Sterre Martine Debois (mixed media) en Patrick Ramont (sculpturen in keramiek) aan bod. De expositie wordt feestelijk geopend op vrijdagavond 2 september vanaf 19 uur door Elise De Gend, voorzitster van de cultuurraad in Koekelare. Ze brengt met veel enthousiasme causerieën omtrent tijd en woord. (EV)