Fototentoonstelling ‘1925 in kleur’ in de Oude Post in Middelkerke

Hoe zag een vakantie aan zee er 100 jaar geleden uit? Dat was de inspiratie om enkele zwart-witbeelden met Middelkerke als decor met de nieuwste AI-technieken in te kleuren en tentoon te stellen in de Oude Post. Dat geeft een nieuwe gedetailleerde kijk op een kleurrijke vakantiebeleving. Wat blijkt? De vakantiewereld-aan-zee is in die honderd jaar – tenzij vestimentair – niet veel veranderd.

1925 in kleur is een fototentoonstelling in het infopunt toerisme in de Oude Post in Middelkerke. Symbolische locatie, want tot voor enkele jaren was daar het museum Kusthistories gevestigd. Unieke collectiestukken toonden een gedetailleerd beeld van de toeristische geschiedenis van onze kust. Die dankbare ruimte is nu de locatie voor 1925 in kleur, waarvoor enkele oude vakantiefoto’s uit de zomer van 1925 met artificiële intelligentie zijn ingekleurd. Geen fototentoonstelling zonder foto’s, dus ging de dienst Erfgoed te rade bij lokale erfgoedverzamelaar Ronny Van Troostenberghe. Uit zijn rijke privécollectie selecteerde Ronny in samenwerking met de Heemkring Graningate enkele unieke vakantiebeelden van een eeuw geleden. “Inkleuren van oude beelden…. Moet dat wel? Zwart-wit is uiteraard ook mooi. Waarom is inkleuren voor dit concept dan wel een meerwaarde? Het zit hem in de details. Die treden nu nog meer op de voorgrond. Door de inkleuring voel je dat wollen badpak stekken in je vel. Je ziet duidelijk dat pépé het eigenlijk te warm heeft in zijn kostuum op het strand. En geeft die mysterieuze glimlach van het poserende model in de duinen geen ontluikende vakantieliefde prijs? De wereld van toen komt dichterbij, een wereld die vroeger ook kleurrijk was”, aldus het gemeentebestuur.

Artificiële intelligentie

Grafisch ontwerpster Hadelijne zorgde voor de inkleuring. “Een hoogwaardige scan van de originele foto is belangrijk. Hoe beter de kwaliteit, hoe beter AI kan werken met het beeld. De AI-module van ons ontwerpprogramma suggereerde een inkleuring en die pasten we nog aan, want bij de ene suggestie kleurde het badpak blauw, een andere deed dat in het rood. Ook de huidskleur klopte niet altijd met de realiteit”, klinkt het.