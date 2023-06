Fotografiestudente Birgit Dieryck exposeert in Brussel

Birgit Dieryck (20) studeert fotografie aan de Luca School of Arts in Brussel. Als bachelorproef zijn haar werken, samen met die van haar medestudenten, te zien in Tour&Taxis in Brussel van 16 tot en met 25 juni.

Birgit woont in de Roeselarestraat in Zonnebeke. Ze is de dochter van Sylvie Lefieuw en Jacques Dieryck en de zus van Gilles. Ze studeert aan Luca School of Arts, campus Narafi (Brussel), waar ze een professionele bachelor fotografie volgt.

“Na de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem heb ik twee jaar moderne gevolgd aan het Lyceum in Ieper. Daarna ben ik naar de Heilige Familie gegaan en ben uiteindelijk afgestudeerd in boekhouden-informatica”, begint Birgit haar verhaal.

“Zolang ik me kan herinneren ben ik al zot van fotograferen. Als kind toen we op reis gingen, fotografeerde ik alles. Maar de echte liefde is gekomen door de ontdekking van een oud analoog cameraatje dat ik op zolder vond. Ik was gefascineerd en dat evolueerde naar een passie voor beelden maken. Ik hou ervan herinneringen vast te leggen en de werkelijkheid op een mooie manier op beeld zetten.”

Concertfotograaf

Birgit is het liefst bezig met documentaire en concertfotografie maar vindt het ook leuk om kunstbeelden te maken. “De natuur is een belangrijke inspiratiebron voor mij. Ik maak graag beelden die een verhaal vertellen en een bepaalde sfeer uitstralen. Natuurlijk heb ik vaak mijn camera bij, maar ik vind het ook belangrijk om die eens te laten rusten. Onbewust ben ik telkens op zoek naar potentiële beelden. Dat is natuurlijk moeilijk om los te laten, maar ik probeer toch een evenwicht te zoeken en niet constant met fotografie bezig te zijn.”

Het liefst zou Birgit later in opdracht werken als fotograaf. “Ik geniet er enorm van om een diversiteit aan beelden te maken. Mijn droom is om concertfotograaf te zijn. Ik zou ook heel graag fotograaf zijn op het racecircuit. Dat zou fantastisch zijn omdat mijn broer ook in de autosport werkt”, glimlacht ze.

“Als bachelorproef hebben we een tentoonstelling gemaakt samen met alle andere derdejaars fotografiestudenten. Deze is te zien in Tour&Taxis in Brussel van 16 tot en met 25 juni. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen. Ze zal gevuld zijn met diverse werken en heet ‘Unfold’. Het is de ‘graduation expo’ van Narafi Foto 2023. Meer informatie kan je vinden op Facebook of Instagram.”

Nachtelijke sfeer

“Mijn reeks ‘Instead of sleeping’ zijn beelden gemaakt tijdens de late avond of ’s nachts. Stuk voor stuk komen ze uit de regio Zonnebeke, de plaats die ik al 20 jaar als mijn thuis beschouw. Hoewel ik deze plaats perfect ken, lijkt de nacht een nieuwe sfeer en betekenis te onthullen. Ik heb hierbij vooral inspiratie opgedaan bij fotograaf en mijn idool, Todd Hido”, besluit ze.

(NVZ)