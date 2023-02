Fotograaf William Strijbol toont ‘handen in verbinding’ in wzc De Vliedberg in Brugge

Fotograaf William Strijbol (72) maakte een reeks beelden met als thema ‘handen in verbinding’. Een 40-tal kleurfoto’s, die de verbinding tussen mensen illustreren, zijn tot 5 maart te zien in het Mintus-woonzorgcentrum De Vliedberg in Brugge.

“Fotografie boeit me al heel lang. Een zestal jaar geleden ben ik een opleiding fotografie begonnen aan het SNT. Voor mijn eindwerk werkte ik een reeks uit die de verbinding tussen mensen illustreert. Een zevental foto’s waren onlangs te zien op een groepstentoonstelling in de Stadshallen. Voor WZC De Vliedberg maakte ik een bredere selectie”, vertelt Strijbol.

“De golfslag van het leven heeft dikwijls bepaald waarop ik mijn camera richt. Sinds enkele jaren deel ik de zorg voor mijn moeder met de medewerkers in De Vliedberg. Ik ben zeker niet alleen. Velen zetten deze stap op het moment dat hun vader of moeder, broer of zus, echtgenoot of partner de verbinding met de wereld, met ons en met zichzelf verliezen.”

Schepen Pablo Annys: “Aan deze expo ging een minutieuze voorbereiding vooraf. Telkens zie je het belang van verbinding tussen mensen. Jong en oud, man en vrouw, zorgvrager en zorggever: hun handen zijn een drijvende kracht. We zijn dankbaar dat we zijn beeldverhaal hier kunnen delen met bewoners en bezoekers.” (CGRA)