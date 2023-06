Expositie Nick Ervinck in AZ Delta: “dialoog tussen kunst en wetenschap”

Vanaf vrijdag 23 juni is in de foyer van RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta, een expositie van kunstenaar Nick Ervinck te zien. Het is de tweede expositie in de reeks ‘Science meets art, art meets science’, een jaarlijks initiatief van Rad-Art, een groep gepassioneerde kunstliefhebbende artsen binnen AZ Delta.

Al eeuwenlang is er een link tussen kunst en wetenschap, want zelfs bij de oude Grieken gingen de twee al hand in hand. Die link is nu ook onderwerp van ‘Science meets art, art meets science’, een jaarlijks terugkerend kunstfestival met telkens één centrale gast.“Na een eerste succesvolle editie vorig jaar met Koen Vanmechelen en het “Cosmopolitan Chicken Project” kunnen we dit jaar met enige trots kunstenaar Nick Ervinck aankondigen als centrale gast”, zeggen de initiatiefnemers onder de naam Rad-Art.

De West-Vlaamse Nick Ervinck studeerde in 2003 af in Gent aan de Academie voor Schone Kunsten. Van bij het begin was hij gefascineerd door het digitaal ontwerpen van sculpturen die hij daarna via 3D-printing realiseerde. Zijn oeuvre omvat openbare installaties, sculpturen, keramiek, tekeningen en prints, en is ondertussen wereldwijd te bewonderen.

“Het kunstfestival omvat verschillende elementen en activiteiten”, klinkt het. “Concreet bestaat het event uit een expositie die van start gaat op 22 juni 2023 en die eindigt met een academische zitting op 20 oktober 2023. Het wordt een overzichtstentoonstelling van alle borstbeelden die hij in de voorbije jaren ontwierp. Deze wordt aangevuld met een aantal tekeningen en prints die verwijzen naar (de werking van) het menselijk lichaam.”

Collectorsitem

Nieuw dit jaar is de uitgave van een gelimiteerde editie naar aanleiding van dit kunstfestival. “Hiervoor ontwierp Nick Ervinck een ‘gemuteerd hart’. Het werk is in plexi met aluminiumafwerking beschikbaar, in een editie van slechts honderd exemplaren. Een waar collectorsitem dus.”