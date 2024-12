Expo van tekenaar Herman Vandendriessche in De Ploeg: “Sinds kort maak ik assemblages”

Herman Vandendriessche (76) exposeert in december in LDC De Ploeg. Zijn hyperrealistische werken omschrijft hij als sprookjesachtig, mysterieus, veelkleurig en fantasierijk. “Door te tekenen kom ik tot rust in onze jachtige wereld.”

Herman Vandendriessche (76) woonde meer dan 40 jaar samen met zijn echtgenote Christiane Desseyn (77) in Rumbeke, maar verhuisde vorig jaar naar de Statiestraat in Lichtervelde. Herman noemt zichzelf op gebied van kunst een autodidact. “Dat klopt, ik heb nooit academie gevolgd. Al vanaf mijn jeugd tekende en schilderde ik graag. Op twaalfjarige leeftijd kreeg ik plastische opvoeding van wijlen kunstenaar Geert Vanallemeersch, die mij later thuis enkele malen bezocht en tips gaf wat betreft het tekenwerk en toekomstige tentoonstellingen.”

Evolutie in techniek

Tussen 1974 en nu heeft Herman aan heel wat tentoonstellingen deelgenomen. “Het was een uitdaging om met veel andere kunstenaars te mogen exposeren in de winkel en kunstgalerij Studio Callebaert in Roeselare, om daarna in de pas geopende kunstgalerij van kunstschilder Eddy Hoet mee te doen”, vertelt Herman. “Nadien volgden regelmatig nieuwe tentoonstellingen, waarbij de vorderingen in techniek en onderwerpen goed zichtbaar werden. Mijn werk evolueerde van het surrealisme naar het mysterieuze, sprookjesachtige hyperrealisme en van zwart-wit tekeningen naar veelkleurige fantasierijke taferelen. De droomtaferelen worden door een meesterlijke tekenhand vastgelegd, vroeger op zuurvrij museumkarton, daarna op houtpaneel waarvan de achtergrond ingekleurd is met waterverf gemengd met kleurpigment. Daarop komt dan de tekening in zwart-wit of aquarel kleurpotlood.”

Inspiratie uit de natuur

Herman haalt veel inspiratie uit de natuur en houdt daarbij deze spreuk steeds in het achterhoofd: De natuur is een palet van de allergrootste kunstenaar. Door te tekenen kom ik tot rust in onze jachtige wereld. Ik maak daarnaast sinds kort ook assemblages. Deze zullen te zien zijn op de tentoonstelling.”

Herman Vandendriessche exposeert in het Lokaal Dienstencentrum De Ploeg, Statiestraat 80, van 4 tot en met 22 december, telkens van 10 tot 17 uur. Inkom gratis.